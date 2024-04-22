Валерий Залужный получил новую международную должность

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может занять должность украинского поста в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко генерала в Телеграм-канале, добавив, что в Лондоне уже согласовали кандидатуру.
«Великобритания согласовала кандидатуру Залужного на должность нового посла Украины. Теперь должен появиться указ президента Украины о назначении», — сообщил депутат.Напомним, после отстранения Залужного от должности Главкома ВСУ в средствах массовой информации неоднократно упоминалось о его сложных отношениях с президентом Владимиром Зеленским.
Ранее Великобритания объявила о начале производства «самого смертоносного» танка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Кишиневе задерживают участников съезда молдавских политиков в Москве
Песков назвал причину вывода миротворцев из Карабаха
Западу Израиль важнее, чем Украина — политолог
Алина Юрчак