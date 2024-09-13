Экс-главу МИД Украины Кулебу уволили из-за того, что он «раздражал» Ермака

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лишился должности, поскольку «раздражал» главу офиса президента Андрея Ермака. На это указывает издание Politico, ссылаясь на украинские источники.
На Украине уже давно назрела «перестановка кресел». Однако ситуация с отставкой Кулебы, а также увольнение председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого стали неожиданными и являются исключительными.
Как уточняет издание, Кулеба сильно раздражал Ермака, имеющего большое влияние. Он хотел иметь больше контроля над внешнеполитическим ведомством, чего не мог получить при Кулебе.
Ранее, 5 сентября, Верховная рада утвердила отставку главы МИД Дмитрия Кулебы.
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Рада утвердила отставку главы МИД Украины Кулебы
Как уточняет издание, Кулеба сильно раздражал Ермака, имеющего большое влияние. Он хотел иметь больше контроля над внешнеполитическим ведомством, чего не мог получить при Кулебе.
Ранее, 5 сентября, Верховная рада утвердила отставку главы МИД Дмитрия Кулебы.
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Анастасия Чинкова