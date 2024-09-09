Экс-главу МИД Украины Кулебу заметили с беляшом на автовокзале

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Бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу заметили с беляшом на автовокзале в Пирятине Полтавской области, сообщает издание «Главком».
Изначально видео с Кулебой разместила в своих соцсетях его девушка Светлана Павелецкая. На кадрах она утверждает, что бывший глава украинского МИД пригласил ее на свидание на автостанцию Пирятина и угощает пряником, сам же он ест беляш. Она спрашивает, чем же угостит ее мужчина, на что он предложил ей отведать пирятинский пряник.
«А это и есть тот самый легендарный пирятинский беляш, который я всегда в детстве ел на автостанции, потому что автобус Ромны — Киев всегда тут останавливался», — сказал Кулеба на видео.
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