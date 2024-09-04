Стало известно, кого поставят во главу МИД Украины вместо Кулебы

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Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит министерство после отставки Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил глава фракции Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия в своем телеграм-канале. По его словам, Кулеба станет руководить украинским министерством развития общин и территорий.
«По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства: МИД — Андрей Сибига», — написал Арахамия.Он пояснил, что министерство развития общин и территорий, во главе которого поставят Кулебу, хотят разбить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.
Арахамия добавил, что министром юстиции станет Ольга Стефанишина, министром культуры и информационной политики — Николай Точицкий, а замглавы офиса Зеленского — Ирина Верещук.
Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что масштабные отставки государственных чиновников на Украине продиктованы желанием Владимира Зеленского продемонстрировать свою силу. Однако, по мнению эксперта, все происходящее свидетельствует лишь о неэффективности госаппарата страны.
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