Экс-главу МО Польши заподозрили в «дипломатической измене» из-за отказа купить самолёты

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В период пребывания на должности главы Министерства обороны (МО) Польши Антоний Мачеревич отказывался купить самолеты-заправщики. Из-за этого его заподозрили в «дипломатической измене», говорилось на сайте министерства юстиции страны.
«Уведомление касается решения бывшего министра национальной обороны Антония Мачеревича выйти из международной программы закупки самолетов-заправщиков, известных как «Карконоше». Мотивы этого решения неясны, и, по мнению экспертов, оно имело серьезные последствия для национальной безопасности Польши», — сообщалось в тексте заявления.
Уведомление о вероятном совершении Антонием Мачеревичем преступления — «дипломатической измены» — передали в прокуратуру. Экс-глава польского оборонного ведомства может лишиться свободы от одного года до десяти лет.
Председатель польской комиссии по расследованию возможного «российского и белорусского влияния», который подал уведомление, сделал предположение, что решение министра обороны «стало неожиданным для Генштаба и Минобороны и, судя по всему, стало результатом личной неприязни Антония Мачеревича к партнерам из Евросоюза».
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Ольга Енгалычева