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Глава МИД Польши Радослав Сикорский анонсировал о «самых важных переговорах» по Украине, которые пройдут в Варшаве на следующей неделе. По данным РИА Новости, он упомянул об этом в разговоре с журналистами.
«Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о войне на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — прокомментировал министр звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.
Он отметил, что на встрече будут присутствовать министры иностранных дел Германии и Франции, а также новый верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас Сибига и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Ранее немецкий политолог Томас Егер высказал мнение, что Шольцу нечего предложить Путину.
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