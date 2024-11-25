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Население Польши начало задумываться о катастрофических последствиях в случае конфликта с Москвой после российского удара «Орешником» и разрешения США использовать ВСУ дальнобойное оружие. Об этом заявил польский журналист Майк Крупа в интервью YouTube-каналу Redacted.
Он подчеркнул, что массовая «истерия» по поводу происходящего является в какой-то степени позитивной, поскольку идея о разрушительных последствиях конфликта России и Польши дошла до широкого круга польской аудитории.
Также Крупа отметил, что ответ ВС РФ на удары ВСУ дальнобойным оружием стал предупреждением для Польши, на территории которой недавно появилась американская база Aegis, располагающаяся в 165 километрах от границы с РФ и представляющая прямую угрозу для неё.
Журналист добавил, что изначально база планировалась при администрации Джорджа Буша-младшего для противостояния с Иранов. Однако все понимали, что она будет направлена против России, поскольку с Ираном у Польши споров нет.
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Также Крупа отметил, что ответ ВС РФ на удары ВСУ дальнобойным оружием стал предупреждением для Польши, на территории которой недавно появилась американская база Aegis, располагающаяся в 165 километрах от границы с РФ и представляющая прямую угрозу для неё.
Журналист добавил, что изначально база планировалась при администрации Джорджа Буша-младшего для противостояния с Иранов. Однако все понимали, что она будет направлена против России, поскольку с Ираном у Польши споров нет.
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Анастасия Чинкова