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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над территорией Курской области четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что бомбы были сбиты в приграничных районах области. Он в очередной раз поблагодарил бойцов ПВО за умелую и слаженную работу. Ранее в понедельник над территорией Курской области были уничтожены семь украинских беспилотников. Кроме того, в министерстве обороны РФ сообщили, что силами ПВО были уничтожены восемь баллистических ракет, выпущенных украинскими боевиками в сторону России.
Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников и ракет мирные города и объекты на территории российских регионов.
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Александр Бойцов