Губернатор Смирнов: В небе над Курской областью сбита украинская ракета

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Утром 29 ноября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Курской областью украинскую ракету. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале губернатор выразил благодарность бойцам ПВО и защитникам границы за чёткую и слаженную работу. Место падения обломков ракеты, а также информация о возможных последствиях на земле не раскрываются.
23 ноября ВСУ нанесли удар пятью ракетами ATACMS по позициям ракетного дивизиона С-400 в окрестностях населённого пункта Лотаревка в Курской области. Три ракеты были сбиты, две достигли цели. Есть пострадавшие среди военнослужащих.
Через два дня украинцы атаковали аэродром Курск - Восточный восемью ракетами ATACMC, одна из которых долетела до цели. Двое военнослужащих получили ранения, также была повреждена аэродромная инфраструктура.
На этой неделе в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные готовят достойный ответ на удары ракетами ATACMS по территории Курской области.
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23 ноября ВСУ нанесли удар пятью ракетами ATACMS по позициям ракетного дивизиона С-400 в окрестностях населённого пункта Лотаревка в Курской области. Три ракеты были сбиты, две достигли цели. Есть пострадавшие среди военнослужащих.
Через два дня украинцы атаковали аэродром Курск - Восточный восемью ракетами ATACMC, одна из которых долетела до цели. Двое военнослужащих получили ранения, также была повреждена аэродромная инфраструктура.
На этой неделе в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные готовят достойный ответ на удары ракетами ATACMS по территории Курской области.
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Александр Бойцов