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Медведев рассказал, что на самом деле нужно Западу от Украины

Медведев: Запад хочет получить доступ к полезным ископаемым на Украине
30 августа 2024, 09:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Киевские неонацисты стремятся вернуть Донбасс по причине того, что на ДНР и ЛНР приходится почти половина национальных богатств прежней Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, из открытых источников следует, что общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых Украины составляет почти 14,8 триллиона долларов. Из этой суммы 7,3 триллиона долларов приходится на Луганскую и Донецкую народные республики, это означает, что почти половина национальных богатств бывшей Украины сосредоточена в Донбассе.

Кроме того, ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей, которые вернулись в состав России, оцениваются в 821 миллиард долларов. Это составляет около 63% угольных месторождений Украины, 42% месторождений металлов и 33% – редкоземельных и других важных материалов, включая литий.



Он отметил, что именно ради этой цели — чтобы получить доступ к полезным ископаемым — «западные паразиты» требуют от Киева войны до последнего украинца.

«Они уже прямо и без стеснения озвучивают такие планы. Типа, платить по долгам придётся совсем скоро. Торопитесь», — написал он.

Помимо этого, по его словам, ресурсная база, незаконно полученная «бандеровскими тварями» в конце 20 века, вернулась в родную страну.

Паразитировать больше не получится. Обильная помощь с Запада скоро завершится по вполне очевидным причинам. Остатки собственного ресурса истощены и впереди ждет быстрое разложение, а также неизбежный распад, заключил он.

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#украина
#ископаемые
Экс-игрок «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать мирное население Курской области
30 августа 2024, 10:55

Фото: istockphoto / Vladislav Stepanov

Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Алиев, который в настоящее время поддерживает Вооружённые силы Украины, обратился к бойцам, находящимся в Курской области с призывом убивать мирных жителей. Об этом сообщили в RT.
«Я хочу попросить вас беречь себя, двигаясь вперёд. Нас не победить», — написал Алиев в своих социальных сетях.

Однако в том же сообщении он призвал к уничтожению даже мирного населения региона.


Александр Алиев родился в Хабаровске. Он имеет гражданство России и Украины. В 2010 году он играл за «Локомотив».

По информации Telegram-канала «Baza», у него есть родственники в Курске.

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Медведев рассказал, что на самом деле нужно Западу от Украины
#гражданство
#telegram
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#всу
#футбол
#спортсмены
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В США встревожились после потери ВСУ F-16
WP: крушение истребителя F-16 стало серьезным ударом по Киеву
30 августа 2024, 10:42

Фото: istockphoto/digigraphy

Крушение западного истребителя F-16 — большой удар по Киеву, передает The Washington Post.
«Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины...» — сказано в материале.

В публикации отмечено, что погибший пилот Алексей Месь являлся одним из тех, кто умел управляться с F-16. Всего таких украинцев, включая упомянутого летчика, было, по данным журналистов, шесть человек.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел скандал из-за потери истребителя, поставленного Киеву Западом. Нардеп ВРУ Марьяна Безуглая утверждала, что технику сбила дружественная ракета ПВО Patriot.

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#сша
#украина
#истребитель f-16
#новости
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На Украине произошел скандал после крушения поставленного боевикам ВСУ F-16
30 августа 2024, 10:13

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Первый истребитель f-16 на Украине сбит дружественным огнем ПВО «Patriot», сообщила нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая. Как уточняет украинское издание «Страна», против нее призвал возбудить уголовное дело экс-спикер ВСУ Юрий Игнат.
«Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!» — сказал Игнат.
Перед этим ВСУ признали, что потеряли поставленный Киеву истребитель, не став сообщать о причинах потери. По сообщению газеты The Wall Street Journal, первый из предоставленных западными союзниками Украины f-16 разбился в результате действий пилота.

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#мир
#украина
#истребитель f-16
#новости
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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 70-летием
30 августа 2024, 10:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Глава союзного государства отмечает нынче 70-летний юбилей.
Российский лидер отметил в поздравлении авторитет, который Лукашенко снискал на своём важном посту, проявив себя как настоящий патриот и мудрый руководитель, умеющий находить верные и взвешенные решения в самых непростых ситуациях.

Владимир Путин также высоко оценил личный вклад президента Белоруссии в развитие и укрепление дружественных российско-белорусских связей и в построение институтов Союзного государства. Российский президент также подчеркнул, что он очень дорожит личными добрыми и товарищескими отношениями с Лукашенко, которые прошли проверку временем.

В заключение Путин пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа.

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Депутат ГД Ивлев отреагировал на призыв Борреля наносить удары по России
30 августа 2024, 09:23

Фото: istockphoto/ffikretow

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал безответственными и чудовищными по своим последствиям призывы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля снять ограничения на нанесение ударов западным оружием по территории России.
В разговоре с РИА Новости парламентарий назвал европейского чиновника «выжившим из ума». По словам Ивлева, перед уходом в отставку Боррель вдруг решил «плеснуть бензина» на горячие головы нелегитимного киевского режима, руководствуясь принципом «после нас — хоть потоп».

Ивлев отметил, что даже в косном и реакционном Евросоюзе не поддержали крайне агрессивную идею Борреля. По мнению депутата, европейские политики повели себя так отчасти из-за сохранения остатков здравого рассудка, но в большей степени из страха перед справедливым возмездием русского оружия. Отставной военный напомнил также, что в этом году исполняется 75 лет со дня первого испытания в СССР атомной бомбы.

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#ссср
#новости
#евросоюз
#депутат
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Стало известно, где будет сидеть экс-замглавы Минобороны Попов
Экс-замглавы Минобороны Попова не посадят в одну камеру с рецидивистами
30 августа 2024, 09:09

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Бывший заместитель министра обороны генерал армии в отставке Павел Попов не будет размещен в одной камере с рецидивистами и лицами, обвиняемыми в насильственных преступлениях. Об этом информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что СК России задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала Павла Попова. В июне президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил его с военной службы.

Следователи считают, что Попов организовал проведение строительных и ремонтных работ, а также доставку материальных ценностей на свой загородный участок за счёт парка «Патриот». Бывший заместитель министра 235-м окружным военным судом был отправлен под арест.

По словам собеседника агентства, Попов не был ранее судим, поэтому его не будут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее отбывал срок или людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряженных с насилием. Он отметил, что обвинение с момента его помещения в изолятор должно быть предъявлено ему в течение 10 суток, либо бывшего замминистра отпустят на свободу.

Помимо этого, сообщается, что первое время он будет содержаться в СИЗО «Бутырка» на карантине, где пройдет углубленное медицинское обследование. Кроме того, там досмотрят его личные вещи и возьмут отпечатки пальцев, а после переведут в общую камеру.

«Он имеет право покупать продукты в магазинах и ресторанах. Это официальная услуга в СИЗО «Бутырка». Для этого ему надо написать заявление на имя начальника СИЗО. Если оно будет одобрено, Попову откроют специальный счет, который пополнят его близкие», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, еду доставлять будут под контролем сотрудников УФСИН Москвы.

Ранее сообщалось, что сын задержанного экс-заместителя министра обороны РФ генерала Павла Попова Роман занимался торговлей военным снаряжением. Различную амуницию он реализовывал через интернет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Захарова: Курс США на эскалацию становится всё более вызывающим
30 августа 2024, 08:51

Фото: пресс-служба МИД РФ

В администрации президента США Джозефа Байдена, очевидно, готовы пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому. Они готовы снять ограничения на применение любых видов американского оружия, в том числе вглубь территории России.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала высказывание координатора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джона Кирби, который, отвечая на вопрос о расширении зоны ударов ВСУ по российской территории, сказал, что такие обсуждения с Киевом ведутся «в частном порядке».

«Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах», — заявила Захарова.

По словам дипломата, эскалационная политика США становится всё более вызывающей. Складывается впечатление, что американский истэблишмент утратил остатки здравого смысла и полагает, что ему всё дозволено, заключила спикер МИД РФ.

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#сша
#политика
#мид
#мария захарова
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#новости
#всу
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ФСБ опубликовала документ о применении Японией биооружия в боях на Халхин-Голе
30 августа 2024, 08:16

Фото: iStock/bruev

В конце августа 1939 года Япония использовала бактериологическое оружие против армии СССР во время сражения на реке Халхин-Гол. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно рассекреченным документам ФСБ, один из военнопленных, старший унтер-офицер японской армии Хаяси Кадзуо, сообщил, что в 1939 году часть «Исии Сиро», в которой он служил, провела три эксперимента по заражению территории с целью нанесения урона войскам противника.

По его словам, заражение местности произошло в ночь на 29, 30 и 31 августа. При отступлении японские войска выбирали места, где находилось наибольшее количество частей Красной Армии.

Конфликт на Халхин-Голе — это локальное вооруженное столкновение между советско-монгольскими войсками и японскими вооруженными силами, которое происходило с весны до осени 1939 года у реки Халхин-Гол в Монголии. Он завершился победой Советского Союза и Монголии в середине сентября 1939 года.

Хаяси Кадзуо и другие военные, задействованные в создании бактериологического оружия, были осуждены Военным трибуналом Приморского военного округа.

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#военные
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#ночь
#фсб
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Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал к нему в гости на малую родину
30 августа 2024, 08:02

Фото: сайт Кремля

Житель агрогородка Александрия и сосед белорусского президента Геннадий Николаенко рассказал, как российский лидер Владимир Путин навещал белорусского президента Александра Лукашенко на его малой родине.
30 августа президенту Беларуси Александру Лукашенко исполнится 70 лет. Его малая родина — агрогородок Александрия, где он вырос и учился в местной школе. Лукашенко продолжает навещать дом своего детства.

Въезд в эту часть агрогородка не огорожен, рядом живут обычные сельчане. Вблизи находится «Трофимова криница» — родник, который когда-то обнаружил и обустроил дед президента, плотник по профессии.

Во время субботника Лукашенко принимал участие в благоустройстве этого места. Теперь здесь создан комплекс для отдыха, где местные жители и туристы могут бесплатно набирать воду из освященного источника, первые упоминания о котором датируются 1917 годом, а также искупаться в купели и просто насладиться природой.

По его словам, в Александрию Лукашенко приглашает некоторых иностранных лидеров и почетных гостей. Например, в 2018 году после белорусско-российского форума регионов сюда приезжал Путин.

«Путин приезжал сюда. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: «Здравствуйте» — и дальше пошли. Здоровается всегда», — рассказал сосед.

После они сели в автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска и поехали.

«У нас там криница («Трофима криница»). На дедовом месте, где Трофим жил», — добавил Николаенко.

В то время пресс-служба президента Беларуси сообщила, что во время неформальной беседы в Александрии президенты Беларуси и России в доме Лукашенко наслаждались «блинами и драниками, только что приготовленными в печи», а также «попробовали кристально чистую родниковую воду, обладающую целебными свойствами».

Сосед Лукашенко рассказал, что к этому роднику постоянно приезжают люди. По его словам, много туристов, машины часто ходят. Николаенко признался, что хорошо иметь соседа-президента, неудобств такое соседство не доставляет.

В общем, как отметил Николаенко, Лукашенко активно заботится о своей малой родине и ее жителях, хотя среди старожилов, знавших президента с детства, осталось всего несколько человек. В основном в агрогородок приезжают новые люди, строятся новые дома для работников местного агрономического предприятия, чтобы, как подчеркнул собеседник, «деревня не умерла».

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