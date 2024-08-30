Фото: сайт Кремля
Киевские неонацисты стремятся вернуть Донбасс по причине того, что на ДНР и ЛНР приходится почти половина национальных богатств прежней Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, из открытых источников следует, что общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых Украины составляет почти 14,8 триллиона долларов. Из этой суммы 7,3 триллиона долларов приходится на Луганскую и Донецкую народные республики, это означает, что почти половина национальных богатств бывшей Украины сосредоточена в Донбассе.
Кроме того, ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей, которые вернулись в состав России, оцениваются в 821 миллиард долларов. Это составляет около 63% угольных месторождений Украины, 42% месторождений металлов и 33% – редкоземельных и других важных материалов, включая литий.
Он отметил, что именно ради этой цели — чтобы получить доступ к полезным ископаемым — «западные паразиты» требуют от Киева войны до последнего украинца.
Помимо этого, по его словам, ресурсная база, незаконно полученная «бандеровскими тварями» в конце 20 века, вернулась в родную страну.
Паразитировать больше не получится. Обильная помощь с Запада скоро завершится по вполне очевидным причинам. Остатки собственного ресурса истощены и впереди ждет быстрое разложение, а также неизбежный распад, заключил он.
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Кроме того, ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей, которые вернулись в состав России, оцениваются в 821 миллиард долларов. Это составляет около 63% угольных месторождений Украины, 42% месторождений металлов и 33% – редкоземельных и других важных материалов, включая литий.
Он отметил, что именно ради этой цели — чтобы получить доступ к полезным ископаемым — «западные паразиты» требуют от Киева войны до последнего украинца.
«Они уже прямо и без стеснения озвучивают такие планы. Типа, платить по долгам придётся совсем скоро. Торопитесь», — написал он.
Помимо этого, по его словам, ресурсная база, незаконно полученная «бандеровскими тварями» в конце 20 века, вернулась в родную страну.
Паразитировать больше не получится. Обильная помощь с Запада скоро завершится по вполне очевидным причинам. Остатки собственного ресурса истощены и впереди ждет быстрое разложение, а также неизбежный распад, заключил он.
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Дарья Осипова