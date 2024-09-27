Экс-игрок сборной Украины назвал футболистов РФ «сцыкунами»

Фото: istock/artisteer
Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк жестко высказался о российских футболистах, назвав их «сцыкунами».
«Пересекались мы на отдыхе, на футбольных полях. Это показушники, но это я беру пафосных. А эта вся нищета… Все знают, что они делали здесь — те дикари, которые приходили», — заявил Морозюк, выразив своё негативное отношение к российским игрокам. Его слова приводит издание Tribuna.com.Заявление Морозюка последовало на фоне новостей о действиях других украинских футболистов. Так, ранее экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук передал деньги на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Футболка Тимощука с его автографом была продана на аукционе за 700 тысяч рублей, а вырученные средства направлены на гуманитарную помощь.
Ранее известный агент Алексей Дементьев заявил, что иностранные хоккеисты не дают развиваться молодым талантливым спортсменам в России. По его словам, стоит давать шансы российским молодым талантливым хоккеистам, которые в свое время смогут играть в НХЛ значимую роль.
Читайте также:
Подмосковная спортсменка выиграла открытый чемпионат Белоруссии по лыжероллерам
Свыше 500 детей соберёт в Котельниках фестиваль конного спорта «Золотая осень»
Мостовой: Головин правильно сделает, если переподпишет контракт с «Монако»
Елена Перлова