Подмосковная спортсменка выиграла открытый чемпионат Белоруссии по лыжероллерам

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Виктория Лукашева из Московской области завоевала золото на открытом чемпионате Белоруссии по лыжероллерам и кроссу. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В первый день соревнований в спринте классическим стилем Лукашева финишировала первой на дистанции 1,5 км, опередив белорусскую спортсменку Анну Королёву и ещё одну россиянку Диану Соболеву», – говорится в сообщении.Открытый чемпионат Белоруссии по лыжероллерам и кроссу проходит с 26 по 29 сентября в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» во 20 км от Минска. В соревнованиях участвует 71 спортсмен – 42 мужчины и 29 женщин.
Читайте также:
Свыше 500 детей соберёт в Котельниках фестиваль конного спорта «Золотая осень»
Юные гольфисты из 15 команд выйдут на поле на турнире в Дмитрове
Стадион «Торпедо» в Люберцах откроют после реконструкции в 2025 году
Лора Луганская