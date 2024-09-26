Мостовой: Головин правильно сделает, если переподпишет контракт с «Монако»

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Экс-полузащитник сборной СССР и «Сельты» Александр Мостовой оценил продление контракта 28-летнего российского полузащитника «Монако» Александра Головина с клубом.
«Это отличный вариант и подтверждение моих слов, сказанных шесть лет назад. Когда кто-то только сказал, что Головина хотят купить, я сказал, мол, конечно, должен уезжать. Многие кричали: "Зачем ехать в "Монако"? Это не его уровень". А я удивлялся, как люди могут это говорить? Вы что, с ума посходили? "Монако" — одна из лучших команд Франции и в Европе всё время», — сказал Мостовой в интервью Metaratings.ru.
По его словам, Головин примет правильное решение, если подпишет этот контракт.
Напомним, Головин играет за «Монако» с июля 2018 года. В этом сезоне он стал капитаном команды. Он забил 31 гол и провел 39 результативных передач. Контракт действует до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что футболист продлил его до июня 2029 года.
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