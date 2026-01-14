Экс-императрица Ирана Пехлеви призвала военных присоединиться к протестующим
Бывшая императрица Ирана Фарах Пехлеви, вдова шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, которого свергли в ходе исламской революции 1979 года, выступила с обращением к иранским вооруженным силам на фоне продолжающихся протестов в стране. Заявление она опубликовала в социальной сети X.
Фарах Пехлеви призвала армию отказаться от поддержки действующих властей и встать на сторону протестующих, подчеркнув, что сохранение режима или каких-либо политических интересов не может оправдывать насилие и гибель граждан. Она отметила, что военные должны присоединиться к народу, пока еще есть возможность избежать дальнейшего кровопролития.
Кроме того, бывшая шахбану выразила соболезнования семьям погибших в ходе протестов и заявила, что мужество, патриотизм и самоотверженность иранцев, выходящих на улицы, вызывают уважение во всем мире.
