Экс-императрица Ирана Пехлеви призвала военных присоединиться к протестующим

14 января 2026, 10:33

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Бывшая императрица Ирана Фарах Пехлеви, вдова шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, которого свергли в ходе исламской революции 1979 года, выступила с обращением к иранским вооруженным силам на фоне продолжающихся протестов в стране. Заявление она опубликовала в социальной сети X.