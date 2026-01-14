Бывшая вице-президент США отдала более восьми миллионов долларов за дом в Калифорнии

14 января 2026, 06:39

NYP: Камала Харрис и ее муж отдали за дом в Калифорнии более восьми миллионов долларов

Камала Харрис (Фото: Instagram* @kamalaharris)

Бывшая вице-президент США Камала Харрис вместе с супругом Дагом Эмхоффом приобрела дом в Калифорнии стоимостью более восьми миллионов долларов. Об этом пишет газета New York Post (NYP).





Согласно публикации, недвижимость площадью около 372 квадратных метров с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами находится в престижном районе Пойнт-Дюме города Малибу. Здесь живут многие голливудские знаменитости и влиятельные фигуры из Кремниевой долины.



