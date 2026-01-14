Бывшая вице-президент США отдала более восьми миллионов долларов за дом в Калифорнии
NYP: Камала Харрис и ее муж отдали за дом в Калифорнии более восьми миллионов долларов
Бывшая вице-президент США Камала Харрис вместе с супругом Дагом Эмхоффом приобрела дом в Калифорнии стоимостью более восьми миллионов долларов. Об этом пишет газета New York Post (NYP).
Согласно публикации, недвижимость площадью около 372 квадратных метров с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами находится в престижном районе Пойнт-Дюме города Малибу. Здесь живут многие голливудские знаменитости и влиятельные фигуры из Кремниевой долины.
Ранее супруги проживали в особняке в лос-анджелесском районе Брентвуд. За свое новое жилье пара отдала 8,15 миллиона долларов (около 641–642 миллионов рублей), а вот про судьбу старого дома точной информации пока нет.
Напомним, что Камала Харрис занимала пост вице-президента США с 2021 по 2025 год. Прошлой осенью ее освистали из-за позиции по конфликту в секторе Газа, когда Харрис проводила презентацию своих мемуаров «107 дней» в Лондоне.
