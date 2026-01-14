«Защитник педофилов»: Трамп показал средний палец работнику завода Ford и разразился нецензурной бранью
Трамп показал средний палец и нецензурно выругался после обвинения в защите педофилов
Во время посещения автомобильного завода Ford в Детройте президент США Дональд Трамп ответил нецензурным жестом на оскорбительный выкрик из толпы. Об этом пишет портал TMZ.
В материале также опубликовано видео, на котором видно, как американский лидер демонстрирует средний палец в сторону человека, назвавшего его «защитником педофилов».
Жест сопровождается нецензурными ругательствами, пока Трамп советует возмущенному гражданину «идти далеко и надолго».
«Злой рабочий, очевидно, ссылается на связи Трампа с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном, (...) а также на затянувшуюся публикацию министерством юстиции печально известных файлов Эпштейна», — предполагает автор статьи TMZ.Ранее сообщалось, что на президента США нашли компромат в обнародованной переписке Джеффри Эпштейна с его братом Марком. В ответ на это Трамп заявил, что «только очень плохой или глупый республиканец попадется на эту уловку».
В декабре ФБР США опубликовало на своём официальном сайте очередную порцию документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В обнародованных материалах содералось значительное количество фотографий.