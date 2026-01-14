«Защитник педофилов»: Трамп показал средний палец работнику завода Ford и разразился нецензурной бранью

14 января 2026, 04:11

Трамп показал средний палец и нецензурно выругался после обвинения в защите педофилов

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Во время посещения автомобильного завода Ford в Детройте президент США Дональд Трамп ответил нецензурным жестом на оскорбительный выкрик из толпы. Об этом пишет портал TMZ.





В материале также опубликовано видео, на котором видно, как американский лидер демонстрирует средний палец в сторону человека, назвавшего его «защитником педофилов».



Жест сопровождается нецензурными ругательствами, пока Трамп советует возмущенному гражданину «идти далеко и надолго».





Жертва Эпштейна рассказала о его предпочтениях в девушках

«Злой рабочий, очевидно, ссылается на связи Трампа с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном, (...) а также на затянувшуюся публикацию министерством юстиции печально известных файлов Эпштейна», — предполагает автор статьи TMZ.