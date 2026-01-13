Трамп пообещал Миннесоте «день расплаты и возмездия» на фоне протестов
Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social пообещал жителям штата Миннесота «день расплаты и возмездия» на фоне растущего недовольства и протестов против иммиграционной политики федеральных властей и действий Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).
По мнению Трампа, демократы из Миннесоты якобы поощряют беспорядки и митинги, устроенные активистами и сторонниками анархистских взглядов, что, по его словам, отвлекает внимание от серьёзных обвинений в хищении государственных средств. Президент призвал жителей штата не бояться и заявил, что «день расплаты и возмездия» неизбежен.
Эти слова прозвучали на фоне продолжающихся протестов после гибели женщины от выстрела сотрудника ICE в Миннеаполисе и массовых акций против федеральной операции по иммиграционному контролю, которые охватили многие города США. В ответ власти штата и крупнейшие города уже подали судебные иски с требованием прекратить вмешательство федеральных служб.
