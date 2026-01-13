Трамп пообещал Миннесоте «день расплаты и возмездия» на фоне протестов

13 января 2026, 22:57

Трамп пригрозил жителям Миннесоты из-за массовых акций протеста

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social пообещал жителям штата Миннесота «день расплаты и возмездия» на фоне растущего недовольства и протестов против иммиграционной политики федеральных властей и действий Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).