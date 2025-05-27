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Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску сообщил об уходе из политики

Фото: iStock/starpik

Фото: iStock/starpik

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску объявил о завершении политической карьеры, чтобы посвятить себя семье. Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети Facebook*.
Джеорджеску, победивший в первом туре выборов в ноябре 2024 года, столкнулся с аннулированием результатов из-за обвинений во вмешательстве в голосование через соцсети.

Конституционный суд Румынии отменил его победу, что спровоцировало массовые протесты и критику, румынские власти обвинялись в подавлении оппозиции.

К повторным выборам в мае 2025 года Джеорджеску не допустили.

«Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и своё активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошёл к концу», — передает его объяснение РИА Новости.
Экс-кандидат намерен стать «пассивным наблюдателем» социальных процессов, сосредоточившись на личной жизни.

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#суд
#соцсети
#протесты
#румыния
«Что это такое?»: Путин спросил, почему в Беларуси кончился картофель
Президент Путин спросил у Орешкина, почему в Беларуси закончился картофель
26 мая 2025, 23:02

Фото: istockphoto/cash14

Президент России Владимир Путин спросил замглавы своей администрации Максима Орешкина, почему в Беларуси кончилась картошка. Все произошло на встрече с представителями российских деловых кругов. Глава государства отметил необходимость обеспечения стабильной работы отрасли выращивания картошки, сахарной свеклы и прочих овощных культур.
По словам управляющего партнера ООО «Русид» Марка Гехта, импортозаместить нишевые культуры нет возможности, но есть решения и специалисты, поэтому задача будет решена к 2030 году.

«Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать, они там большие специалисты по картошке. Но свою тоже неплохо иметь», — сказал российский лидер.
Максим Орешкин в свою очередь заметил, что картофель в Беларуси закончился.

«Как закончилась? Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?» — спросил Путин.
Во встрече с Владимиром Путиным участвовали ряд министров и глав предприятий.

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#владимир путин
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«Тут важны нюансы»: Роза Сябитова оценила пощечину Макрону
Роза Сябитова: видео с Макроном и его женой могло быть смонтировано
26 мая 2025, 19:46

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова не исключила, что видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит, могло быть изменено с помощью монтажа.
«Дело в том, что тут важны нюансы. Я как телевизионный человек могу сказать, что любое видео можно изменить при монтаже. Опять же надо понять, это полное видео или вырезанный какой-то тикток», — отметила главная сваха страны в разговоре с «Газетой.Ru».

Она добавила, что до зрителя видео могло дойти уже с монтажом, и, соответственно, обрести другой смысл.

В свою очередь председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов в беседе с RT обратил внимание на то, что в современном медиапространстве граница между публичным и личным размыта, особенно, если речь идёт о главах стран.

«Сам по себе факт того, что президент оказался в центре внимания из-за личной сцены, придаёт ситуации особый характер: речь не о политическом решении, не о реформе или международной инициативе, а о телесном жесте в рамках брачного взаимодействия», — пояснил эксперт.

По его словам, эта ситуация может оказать влияние на ухудшение репутации французского президента.

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Макрон получил пощёчину от жены перед журналистами — видео
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Неверно поняли: Макрон прокомментировал видео с пощёчиной от супруги
Макрон сообщил, что они с женой Брижит дурачились, а не ссорились
26 мая 2025, 16:03

президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит (Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию о том, что во время визита во Вьетнам журналисты стали свидетелями семейной сцены: Брижит даёт пощёчину главе государства. По его словам, они с женой дурачились.
«Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей», — заявил Макрон во время визита во Вьетнам.
Он добавил, что в интернете видео неправильно интерпретировали.

Ранее политолог Сергей Марков поделился своим мнением о личной жизни президента Франции и его влиянии на международные отношения, в частности, на конфликт на Украине.

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Макрон получил пощёчину от жены перед журналистами — видео
Mash: президент Франции Макрон получил пощёчину от жены по прилёте во Вьетнам
26 мая 2025, 11:01

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию: во время визита во Вьетнам глава государства получил пощёчину от своей супруги Брижит. Всё действие засняли журналисты, видео опубликовал телеграм-канал Mash.
По данным канала, дверь в самолёте, на котором прилетел французский лидер, открыли раньше положенного времени, поэтому курьёзный случай смогли запечатлеть представители СМИ.


Ранее американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс провела расследование, касаемо жены Макрона, которое её привело к таким выводам: президента Франции соблазняла не учительница, а, скорее всего, учитель*.

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* движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.
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В Грузии заявили, что надругательство над флагом России было спланированной провокацией
Депутат Самхарадзе: надругательство над флагом РФ было спланированной провокацией
25 мая 2025, 21:38

Фото: iStock/macky_ch

Поведение надругавшегося со сцены над флагом России певца является спланированной провокацией, недостойной грузина. Об этом заявил депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе в личном блоге.
Политик заявил, что выходка певца не соответствует «поведению грузинского мужчины».

Самхарадзе подчеркнул, что произошедшее было целенаправленной и спланированной провокацией, за которую, вероятнее всего, заплатили.

К тому же, провокация была совершена накануне Дня независимости, который грузины отметят 26 мая.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором певец в Грузии осквернил флаг России во время музыкального фестиваля.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы дадут соответствующую оценку ситуации.

Также произошедшее прокомментировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело по факту надругательства над триколором.

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