Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску сообщил об уходе из политики

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Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску объявил о завершении политической карьеры, чтобы посвятить себя семье. Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети Facebook*.
Джеорджеску, победивший в первом туре выборов в ноябре 2024 года, столкнулся с аннулированием результатов из-за обвинений во вмешательстве в голосование через соцсети.
Конституционный суд Румынии отменил его победу, что спровоцировало массовые протесты и критику, румынские власти обвинялись в подавлении оппозиции.
К повторным выборам в мае 2025 года Джеорджеску не допустили.
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Конституционный суд Румынии отменил его победу, что спровоцировало массовые протесты и критику, румынские власти обвинялись в подавлении оппозиции.
К повторным выборам в мае 2025 года Джеорджеску не допустили.
«Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и своё активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошёл к концу», — передает его объяснение РИА Новости.Экс-кандидат намерен стать «пассивным наблюдателем» социальных процессов, сосредоточившись на личной жизни.
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Мария Моисеева