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Выяснилось состояние пострадавших при наезде автомобиля в Ливерпуле

Guardian: состояние части пострадавших при наезде автомобиля в Ливерпуле критическое
Фото: iStock/IR_Stone

Фото: iStock/IR_Stone

Несколько пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило британское издание The Guardian.
Инцидент произошел вечером, в районе 18:00 по местному времени (20:00 мск). Болельщики праздновали победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Дороги в центре города начали открывать незадолго до происшествия.

Темный минивэн (предположительно Ford Galaxy) на скорости влетел в толпу после завершения парада. Машина «мяла» под собой людей, пока фанаты не остановили автомобиль. Telegram-канал SHOT писал о не менее чем 17 пострадавших.

Кадры из соцсетей показывают, как фанаты пытались вытащить мужчину из автомобиля, но полиция оперативно вмешалась, предотвратив самосуд. 53-летний водитель был задержан на месте.

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#великобритания
Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле
Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле, водитель задержан
26 мая 2025, 22:17

Фото: istockphoto/BrianAJackson

На толпу пешеходов наехал автомобиль в британском Ливерпуле, информирует в соцсетях полиция Мерсисайда.
«В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном прошествии в центре Ливерпуля. <...> Автомобиль совершил наезд на пешеходов на Уотер-стрит», — сказано в сообщении.

Как уточнили правоохранители, водитель задержан. Городские СМИ опубликовали снимки, на которых видна оцепленная территория с большим количеством спасателей и полицейских. По данным местной газеты Liverpool Echo, медицинский вертолет приземлился на месте ЧП. Британский премьер Кир Стармер уже в курсе ситуации.

«События в Ливерпуле ужасны — мои мысли со всеми пострадавшими», — отреагировал он.

Премьер-министр поблагодарил экстренные службы за оперативность.

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Росгвардейцы задержали подозреваемых в ограблении курьера в Москва-сити
26 мая 2025, 21:25

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Подозреваемые в ограблении курьера в деловом центре «Москва-сити» задержаны сотрудниками Росгвардии. В столичном главке ведомства предоставили соответствующую видеозапись. Уточняется, что злоумышленников подозревают в нападении на доставщика и хищении у него денег в особо крупном размере.
«Неизвестные подошли к мужчине, который ожидал такси. Злоумышленники напали на него и вырвали из рук чемодан с деньгами, после чего скрылись», — сказано в релизе.
Известно, что двое подозреваемых пытались сопротивляться при задержании. Правоохранители сделали два предупредительных выстрела вверх. Открыто уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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В Новой Москве неизвестные открыли стрельбу
26 мая 2025, 16:37

Фото: iStock/yacobchuk

В ЖК «Спортивный Квартал», расположенном в Новой Москве, были слышны звуки стрельбы.
Как сообщает телеграм-канал Mash cо ссылкой на слова жителей, мужчина бродил по улице и открыл огонь. Его скрутил спецназ. Канал опубликовал момент задержания.



Позже телеграм-канала SHOT написал, что нападавших было трое. По предварительной информации, двое задержаны, одному удалось скрыться.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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Оставила детей с мужем и уехала к любовнику: кто на самом деле виноват в смерти финалистки конкурса «Миссис Россия» Натальи Маурер
26 мая 2025, 12:18

Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

Скрипачка, финалистка конкурса «Миссис Россия» и мать троих детей Наталья Маурер 3 мая 2025 года была найдена мёртвой в квартире на севере Москвы. Подробности трагедии и о том, кто убил женщину, расскажет «Радио 1».

Мама, певица и «Миссис Планета женщин»


Наталья Маурер была матерью троих детей, обладательницей титулов «Миссис Приволжский федеральный округ» и «Миссис Планета женщин». Её совместные музыкальные выступления с мужем Артёмом Маурером собирали полные залы. В социальных сетях Наталья делилась философскими размышлениями о материнстве, демонстрировала семейные фото и рассказывала, как дети стали для неё источником вдохновения. Она верила, что с рождением ребёнка жизнь не заканчивается, а, наоборот, наполняется новым смыслом.


Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

Долгий путь к мечте


С раннего возраста Наталья мечтала о сцене и подиумах, но мать считала подобные стремления несерьезными. Лишь спустя годы, уже будучи взрослой беременной женщиной, она вернулась к мечте: девушка впервые попробовала себя в конкурсе для будущих мам. После рождения ребенка она продолжила этот путь, выигрывала титулы и добивалась признания на национальном и международном уровнях.

В 2019 году она поучила титул «Миссис Приволжский федеральный округ», после чего стала финалисткой конкурса «Миссис Россия». Кульминацией её модельной карьеры стал международный титул — «Миссис Планета женщин».

Музыка, сцена и любовь


Наряду с конкурсами красоты, в жизни Натальи важнейшее место занимало искусство. Вместе с супругом Артёмом, солистом Нижегородского театра оперы и балета, она выступала с музыкальными номерами.

Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

Девушка признавалась, что именно благодаря творчеству они с мужем сблизились.

Судьбоносное знакомство: кто такой Алексей Паштаев?


3 мая 2025 года в одной из московских квартир по улице Дубнинская было найдено тело 40-летней Натальи Маурер. Женщина скончалась от многочисленных травм. На ее теле были обнаружены следы побоев.

«По данным следствия, 3 мая 2025 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинская в городе Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил свою знакомую. От полученных повреждений 40-летняя женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили в столичном СК.

Квартира, в которой произошла трагедия, принадлежит пожилой женщине — матери 39-летнего Алексея Паштаева, хирурга и старшего научного сотрудника института «Микрохирургия глаза». По данным следствия, именно он стал последним, кто видел Наталью живой.

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По информации следствия, Маурер и Паштаев в последние недели жили вместе. Сообщается, что они познакомились ещё в студенческие годы в Чебоксарах, после чего на долгие годы не общались, пока вновь не встретились в Москве.

Агрессия и алкоголь: тёмные стороны хирурга


Знакомые Алексея Паштаева утверждают, что в его прошлом уже были случаи насилия.

«Алексей не очень подходит на роль убийцы. Но я слышал, что он дома иногда распускал руки в отношении своих женщин. Раньше он уже был женат, и по пьяни мог запросто ударить», — рассказал KP.RU один из его знакомых.
Соседи Паштаева вспоминают частые ссоры с женщинами, громкую музыку и случаи сильного алкогольного опьянения.

Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

«Пьяный был, сколько я его вижу», — отметила консьержка дома.

С Натальей его начали замечать в подъезде примерно за месяц до трагедии. При этом в ночь предполагаемого убийства соседи не слышали никаких криков или подозрительных звуков.

Вопросы без ответов: где был муж, почему Наталья жила не дома?


Скандальные подробности истории породили массу вопросов. Пользователи сети интересуются тем, почему замужняя женщина и мать троих детей провела более месяца в квартире мужчины в другом городе? Почему её не искал супруг? Особый интерес у них вызвала странная фраза Артёма Маурера, написанная им под видео, где Наталья играет на скрипке.

«Я ведь рядом стоял», — написал Артём.

Эта деталь породила теорию, что Артём мог появиться в квартире Паштаева в день трагедии. Некоторые предположили, что он пытался вернуть жену домой, и именно его присутствие спровоцировало вспышку ревности у сожителя Натальи.

Последние дни: что известно о встрече Натальи с бывшим мужем


Незадолго до трагедии Наталья Маурер приезжала в родной город. Там она встретилась с бывшим супругом Артемом Маурером. По его словам, они прогулялись, купили продукты, а после он проводил ее до автобуса.

Наталья Маурер с супругом (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

«Я сказал: "Наташ, я тебя очень люблю". Она ответила тем же, нарисовала на окне сердечко. Потом позвонила, когда добралась домой. И больше я ничего не знаю», — рассказал Артем в эфире «Пусть говорят».

Он утверждает, что между ними сохранялись доверительные отношения, однако о поездке Натальи в Москву он не знал. Только спустя полторы недели, обеспокоенный молчанием, начал звонить бывшей жене. Телефон не отвечал. Все это время трое детей пары находились с сестрой Натальи — Василисой. Именно она 3 мая первой сообщила Артему о трагедии.

«Звоню дочке, чтобы узнать, почему мама не выходит на связь — трубку берет Василиса. Говорит: "Тема, у меня-то всё хорошо. Наташа погибла"», — вспоминает он.

Прощание Натальей Маурер и следствие


Церемония прощания с Натальей состоялась 7 мая в селе Борисо-Покровское Нижегородской области. Её отпели в местной церкви, прощаться приехали родные, друзья и поклонники. Следствие только началось. Алексей Паштаев арестован и заключён под стражу.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Паштаеву А.Н», — сообщается в материалах суда.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Кто заберёт детей?


После гибели Натальи трое её детей находятся под опекой сестры Василисы. Она уже заявила о намерении оформить официальную опеку совместно с мужем, пока, как она выразилась, бывший муж погибшей «не наладит свою жизнь». Артем с этим категорически не согласен. Он заявил, что будет бороться за право забрать детей к себе.

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Бывшая жена Паши Техника Карицкая перестала выходить на связь
26 мая 2025, 11:18

Карина Мельничук (Фото: Telegram @evakaritskaua)

Блогерша Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) перестала выходить на связь после того, как ее вызвали в отделение полиции в Таиланде. Об этом сообщает проект «Выжившие».
Отмечается, что 25 мая стало известно о возбуждении уголовного дела против Карицкой. Иск против нее подала клиника, в которой проходил лечение ее экс-супруг, рэпер Паша Техник. Ей предъявлено обвинение по статье 128 (клевета), что может привести к лишению свободы на срок до 5 лет.

На данный момент неизвестно, кто заботится о сыне Карицкой и Техника, Иване. Представители проекта «Выжившие» активно работают над привлечением юристов для защиты интересов блогерши.

Паша Техник (Павел Ивлев), родившийся 1 июля 1984 года в Москве, провел детство в районе Лефортово. В юности проявлял интерес к музыке, особенно к рэпу, но столкнулся с зависимостями.

В марте 2024 года он отправился в Таиланд, где, по словам знакомых, перебрал с запрещенными веществами и получил серьезное отравление. 4 апреля стало известно о его смерти в больнице на 40-м году жизни после отключения от аппарата жизнеобеспечения.

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