Выяснилось состояние пострадавших при наезде автомобиля в Ливерпуле

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Несколько пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило британское издание The Guardian.
Инцидент произошел вечером, в районе 18:00 по местному времени (20:00 мск). Болельщики праздновали победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Дороги в центре города начали открывать незадолго до происшествия.
Темный минивэн (предположительно Ford Galaxy) на скорости влетел в толпу после завершения парада. Машина «мяла» под собой людей, пока фанаты не остановили автомобиль. Telegram-канал SHOT писал о не менее чем 17 пострадавших.
Кадры из соцсетей показывают, как фанаты пытались вытащить мужчину из автомобиля, но полиция оперативно вмешалась, предотвратив самосуд. 53-летний водитель был задержан на месте.
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Дороги в центре города начали открывать незадолго до происшествия.
Темный минивэн (предположительно Ford Galaxy) на скорости влетел в толпу после завершения парада. Машина «мяла» под собой людей, пока фанаты не остановили автомобиль. Telegram-канал SHOT писал о не менее чем 17 пострадавших.
Кадры из соцсетей показывают, как фанаты пытались вытащить мужчину из автомобиля, но полиция оперативно вмешалась, предотвратив самосуд. 53-летний водитель был задержан на месте.
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Мария Моисеева