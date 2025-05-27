Родственники актера Глеба Калюжного проводили его в армию с песнями и танцами

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)
Родные актера Глеба Калюжного устроили ему яркие проводы в армию, наполнив вечер военными песнями и танцами. Некоторые кадры торжественного прощания выложили в Telegram-канале Mash.
26 мая 2025 года 27-летний Глеб Калюжный, один из главных звезд сериала «Вампиры средней полосы», был окружен теплом семьи и друзей. Родня устроила ему прощальную вечеринку перед срочной службой.
В тот же день актер отправился на призывной пункт, чтобы 27 мая уже начать службу.
Пока неизвестно, в каком роде войск будет служить молодой актер.
Мать Глеба, Наталья Калюжная, ранее поделилась, что армия станет для сына важным шагом, укрепив его дисциплину и зрелость.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
В тот же день актер отправился на призывной пункт, чтобы 27 мая уже начать службу.
Пока неизвестно, в каком роде войск будет служить молодой актер.
Мать Глеба, Наталья Калюжная, ранее поделилась, что армия станет для сына важным шагом, укрепив его дисциплину и зрелость.
«Он хорошо физически подготовлен. Глеб иногда любит проспать, а это будет режим, организация, он научится работать со временем», — говорила она.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева