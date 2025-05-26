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«Там брат брата предаст за деньги»: Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой с UMA2RMAN

Кушанашвили поддержал Рыбакова в конфликте с предательством от UMA2RMAN
Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили встал на сторону бизнесмена Игоря Рыбакова в его громком споре с группой UMA2RMAN, осудив музыкантов за «продажу дружбы». А сам предприниматель Игорь Рыбаков во время откровенного разговора обвинил UMA2RMAN в корысти.
Конфликт начался из-за совместного исполнения песни «Трамваи» Рыбаковым и лидером группы Владимиром Кристовским. Изначально они выступили в подкасте предпринимателя, позже записали трек в студии.

Владимир Кристовский (Фото: Instagram* @vova_kristovskiy)

Рыбаков хотел оформить права на песню, но представители группы «поставили его на счетчик» за такую попытку.

«Выставили счет на пять миллионов рублей, а за просрочку каждый день по миллиону сверху. Мне сказали, что было принято решение перевести отношения именно в такое русло», — возмутился Рыбаков.
Он объявил, что вот так, оказывается «за деньги продают дружбу».

Игорь Рыбаков (Фото: Instagram* @rybakov_igor)

Кушанашвили, борющийся с онкологией, также резко раскритиковал коллектив за подобные действия.

«Я не удивлен этой истории. Для меня — ежедневная рутина, от которой у меня голова кругом шла. Там брат брата предаст за деньги!», — заявил Отар в подкасте, который выложил на своем Youtube-канале Игорь Рыбаков.
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Кушанашвили добавил, что «душевности» от подобных людей ждать и не стоило. Кристовский пока молчит в ответ на обвинения бывшего партнера по записи и не дал комментария по ситуации.

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Лолита показала лайфхак с примеркой джинсов
26 мая 2025, 22:39

Лолита Милявская (Фото: Telegram/@lolitamilyavskaya)

Лайфхак с примеркой джинсов показала певица Лолита Милявская в соцсетях. По словам исполнительницы хита «Я обиделась», ее этому научили в Нью-Йорке примерно в 2004 году в одном из магазинов.
«Зуб даю, что это правда, и я действительно так делаю, когда покупаю брюки и юбки. Научили в Нью-Йорке в одном магазине году в 2004. Передаю знания с тех пор», — пояснила бывшая жена Александра Цекало.

На кадрах можно увидеть, как Милявская берет джинсы и примеряет их на манер верхней одежды. При этом она уточнила, что не знает, как мерить мужские джинсы. По словам женщины, в ее жизни сейчас ничего не происходит. Ее лайфхак впечатлил юзеров.
Репутация Лолиты пострадала после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой в 2023 году.

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Лазарева** назвала РФ «ужасной страной» и взяла свои слова назад
Лазарева** назвала РФ «ужасной страной» и уточнила, что пошутила
26 мая 2025, 21:17

Татьяна Лазарева**(Фото: Instagram***//lazarevatut)

Сбежавшая в Испанию экс-телеведущая Татьяна Лазарева** назвала Россию «ужасной страной», а затем взяла свои слова назад, уточнив, что просто шутит. Фрагмент ее беседы с блогером-иноагентом Максимом Кацем* приводит «Лента.ру». Лазарева** спросила, почему Кац* в 17-летнем возрасте приехал из Израиля в Москву.
«Расскажи, почему эти твои любящие люди отпустили тебя в эту ужасную страну, в которой мы сейчас с тобой не живем?» — цитирует ее «Лента.ру».
Помимо этого, Лазарева** сказала, что в РФ «все угроблено», но Кац* внезапно не поддержал собеседницу. В ответ она заявила, что пошутила фразой об «ужасной стране».

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Бывший возлюбленный Равшаны Курковой стал отцом во второй раз
Жена актера Стаса Румянцева родила сына
26 мая 2025, 19:25

Стас Румянцев и Алина Бородина (Фото: Инстаграм* @7serafim)

Бывший возлюбленный актрисы Равшаны Курковой стал отцом во второй раз. У актера Стаса Румянцева родился сын. Об этом в своем блоге сообщила супруга артиста Алина Бородина.
О беременности Бородиной стало известно в феврале. Возлюбленная актера надеялась родить 25 мая, однако этого не произошло, сын пары родился 26 мая.

«Жизнь началась!» — написала избранница Румянцева.

Напомним, у актера есть дочь Евангелина от звезды реалити-шоу «Холостяк» Натальи Горожановой. До этого у артиста был роман с Равшаной Курковой.

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Младшая дочь Пригожина вернулась в Россию
Младшая дочь продюсера Иосифа Пригожина Елизавета приехала в Россию
26 мая 2025, 19:04

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Младшая дочь продюсера Иосифа Пригожина Елизавета приехала в Россию. Об этом пишет издание «Абзац». Известно, что девушка учится в США уже несколько лет.
«Елизавета сейчас в Москве. Когда мы отдавали детей учиться за границу, не было никаких разногласий с другими странами», — прокомментировал Пригожин.

По его словам, он горд за свою родственницу, ведь ее наградили за короткометражку в Лондоне. Елизавета была продюсером и режиссером фильма. Кроме того, она поступила в киноакадемию в Нью-Йорке и получила швейцарское образование.

«Она не прерывает связь с родиной, приезжает сюда», — добавил муж певицы Валерии.

Елизавета родилась, когда Пригожин был в отношениях с Лейлой Фаттаховой. У мужчины трое детей.

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«Я делаю то, что мне нравится»: Венчанный муж, четверо детей и гармония с миром. Секреты счастья Екатерины Копановой
26 мая 2025, 19:03

Екатерина Копанова (Фото: Instagram*@ ekaterina_kopanova)

Сегодня, 26 мая, свой день рождения отмечает российская киноактриса Екатерина Копанова. Ей исполняется 40 лет. Рыжеволосая красавица получила широкую известность, сыграв Майю в фильме «В ожидании чуда». Сейчас актриса реже появляется на светских мероприятиях и всё свободное время уделяет своей семье. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Екатерина Копанова (Фото: Instagram*@ ekaterina_kopanova)

Екатерина Копанова появилась на свет 26 мая 1985 года в городе Донецк. Её родители были артистами балета. Вскоре после рождения дочери они переехали в Севастополь, так как получили приглашение присоединиться к ансамблю песни и пляски Черноморского флота.

Катя с ранних лет росла в творческой среде и сама рано начала проявлять артистичные таланты. Девочка занималась танцами и мечтала пойти по стопам своих родителей. Однако в балетную школу Копанову не приняли из-за «небалетной» комплекции.

Тогда Екатерина поступила в специализированный класс с театральным уклоном и после школы решила связать свою жизнь с актерской профессией. В 2002 году Екатерина Копанова прошла вступительные экзамены в театральное училище им. Б. В. Щукина и в 2006 году окончила его с красным дипломом.

Работа в кино


Екатерина Копанова (Фото: Instagram*@ ekaterina_kopanova)

В начале своей карьеры будущая звезда киноэкрана обратила на себя внимание режиссёров. Уже во время учёбы она ходила на кастинги и снималась в небольших ролях. Сразу же после окончания учёбы она получила приглашение в Московский драматический театр имени Станиславского. Её дебют состоялся в спектакле «Чёрная курица», где она исполнила главную роль.

Дебют Копановой в кино состоялся в 2005 году в сериале «Талисман любви». После этого последовали эпизодические появления в мелодрамах «Любовь как любовь», «Союз без секса» и биографической ленте о Михаиле Лермонтове «Из пламя и света». А затем Копанова получила приглашение в романтическую комедию «В ожидании чуда». Эта лента стала неким толчком в карьере актрисы, и за ним последовали работы в «Обручальное кольцо», «Жаркий лёд», «Тариф «Новогодний», «Девочка моя».

В 2009 году актриса приняла участие в съемках сериала «Крем», который добавил актрисе узнаваемости и поклонников. Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 75 работ, среди которых ленты «Игрушки», «Гадкий утёнок», «Марафон для трёх граций», «Трое в лифте, не считая собаки», «Ныряльщица за жемчугом» и «Свидание вслепую».

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Личная жизнь


Екатерина Копанова (Фото: Instagram*@ ekaterina_kopanova)

Актриса уже более 15 лет состоит в браке. За время ее жизни в столице Екатерина ни разу не была замечена в романтических отношениях. Но, вернувшись на малую родину в Крым, по воле судьбы встретила свою любовь.

В 2008 году во время работы над многосерийным фильмом «Мины в фарватере» Копанова встретила своего будущего мужа, Павла Палкина. Хотя знакомство этой пары произошло на съёмочной площадке, мужчина не был связан с миром кино. Он работал юристом, а в то время служил в Черноморском флоте. По просьбе режиссёров фильма командование отправило его и других матросов на съёмки в массовке. Это случайное знакомство переросло в глубокие чувства, и вскоре они поженились.

Помимо свадебного торжества, новобрачные также провели церемонию венчания в церкви, так как это было важно для них обоих: Павел вырос в семье священнослужителя. Сейчас супруги воспитывают четверых детей — дочерей Лизу, Злату, Дарью и сына Федора.

Екатерина Копанова — любящая мать, которая с радостью проводит время с детьми. Она берёт их с собой на съёмки, проводит с ними выходные, вместе они путешествуют и посещают церковь. Удивительно, но при такой занятости актриса справляется без помощи няни. Если возникает необходимость оставить детей, с ними сидят папа или бабушка.

«Всегда мечтала о большой семье. Психологически я была к этому готова. В моей голове как будто есть сосуд, после рождения ребенка он на четверть заполнился, но я хотела еще детей. Когда родился второй, емкость заполнилась наполовину, но я была готова продолжать дарить любовь детям. После третьего ребенка места в моем сосуде оставалось немного, но я по-прежнему ощущала, что мне чего-то не хватает. И только родив четвертого, я почувствовала себя комфортно», — рассказала актриса в эфире передачи «Мой герой».

Актриса сейчас


Екатерина Копанова (Фото: Instagram*@ ekaterina_kopanova)

В свои сорок лет Екатерина Копанова успевает делать всё. Актриса воспитывает четверых детей, путешествует, занимается вышивкой картин бисером и крестиком и при этом остается востребованной актрисой. В 2024 году с участием Копановой вышли ленты «Чувство правды-2», «Свидание вслепую» и «Маня и Груня». В этом году в производстве находятся картины «Провинциальный детектив-3» и «Чувство правды-3».

Копанова принципиально отказывается от ролей отрицательных персонажей и следует своим принципам. Она утверждает, что её цель — приносить людям радость и положительные эмоции. Её заветная мечта — сыграть роль доброй феи в сказке для детей.

«Я делаю то, что мне нравится, а это всегда придает сил, вдохновения. Конечно, дети — это очень важно, но не надо забывать и о себе. Я люблю вышивать, много читаю, причем несколько книг параллельно — мне так нравится. Нужно развиваться вместе с детьми, относиться к ним как ко взрослым людям со своими интересами и увлечениями. Когда в семье всё гармонично, то не нужно прилагать какие-то усилия, всё и так складывается как надо», — делится артистка секретом семейного счастья.

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