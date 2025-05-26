«Там брат брата предаст за деньги»: Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой с UMA2RMAN

Сбежавшая в Испанию экс-телеведущая Татьяна Лазарева** назвала Россию «ужасной страной», а затем взяла свои слова назад, уточнив, что просто шутит. Фрагмент ее беседы с блогером-иноагентом Максимом Кацем* приводит «Лента.ру». Лазарева** спросила, почему Кац* в 17-летнем возрасте приехал из Израиля в Москву.