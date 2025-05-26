«Там брат брата предаст за деньги»: Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой с UMA2RMAN

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили встал на сторону бизнесмена Игоря Рыбакова в его громком споре с группой UMA2RMAN, осудив музыкантов за «продажу дружбы». А сам предприниматель Игорь Рыбаков во время откровенного разговора обвинил UMA2RMAN в корысти.
Конфликт начался из-за совместного исполнения песни «Трамваи» Рыбаковым и лидером группы Владимиром Кристовским. Изначально они выступили в подкасте предпринимателя, позже записали трек в студии.
Рыбаков хотел оформить права на песню, но представители группы «поставили его на счетчик» за такую попытку.
Кушанашвили, борющийся с онкологией, также резко раскритиковал коллектив за подобные действия.
Кушанашвили добавил, что «душевности» от подобных людей ждать и не стоило. Кристовский пока молчит в ответ на обвинения бывшего партнера по записи и не дал комментария по ситуации.
Читайте также:
Младшая дочь Пригожина вернулась в Россию
«Зуб даю, что это правда, и я действительно так делаю»: Лолита показала лайфхак с джинсами
Бывший возлюбленный Равшаны Курковой стал отцом во второй раз
Владимир Кристовский (Фото: Instagram* @vova_kristovskiy)
Рыбаков хотел оформить права на песню, но представители группы «поставили его на счетчик» за такую попытку.
«Выставили счет на пять миллионов рублей, а за просрочку каждый день по миллиону сверху. Мне сказали, что было принято решение перевести отношения именно в такое русло», — возмутился Рыбаков.Он объявил, что вот так, оказывается «за деньги продают дружбу».
Игорь Рыбаков (Фото: Instagram* @rybakov_igor)
Кушанашвили, борющийся с онкологией, также резко раскритиковал коллектив за подобные действия.
«Я не удивлен этой истории. Для меня — ежедневная рутина, от которой у меня голова кругом шла. Там брат брата предаст за деньги!», — заявил Отар в подкасте, который выложил на своем Youtube-канале Игорь Рыбаков.
Отар Кушанашвили не смог простить обиды первой жене: «Выставили меня на улицу, лишили общения с сыном»
Кушанашвили добавил, что «душевности» от подобных людей ждать и не стоило. Кристовский пока молчит в ответ на обвинения бывшего партнера по записи и не дал комментария по ситуации.
Читайте также:
Младшая дочь Пригожина вернулась в Россию
«Зуб даю, что это правда, и я действительно так делаю»: Лолита показала лайфхак с джинсами
Бывший возлюбленный Равшаны Курковой стал отцом во второй раз
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева