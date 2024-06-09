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Бизнесмен Вивек Рамасвами, ранее участвовавший в гонке за выдвижение в президенты от республиканцев, заявил, что администрация лидера страны Джо Байдена хочет организовать смену режима в России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Рамасвами заявил, что Соединенные Штаты хотят напасть на Россию, и призвал Байдена и «двухпартийную фракцию разжигатель войны на Украине» внимательно слушать.
Бывший кандидат в президенты пояснил, что американские власти никогда не раскрывали цель своих действий на Украине , так как стремились к гибкости. По его словам, Вашингтон «добивается того, чего хотел с самого начала: смены режима в России».
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«Эти сумасшедшие начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию. Это безумие», —–отметил он.
Бывший кандидат в президенты пояснил, что американские власти никогда не раскрывали цель своих действий на Украине , так как стремились к гибкости. По его словам, Вашингтон «добивается того, чего хотел с самого начала: смены режима в России».
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Александр Климов