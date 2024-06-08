В России призвали страны научиться договариваться без вмешательства США

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В Санкт-Петербурге состоялась сессия «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов».
Слабеющий «гегемон», чтобы сохранить своё доминирование, начинает устраивать хаотизацию целых регионов мира. Противопоставить такому разрушительному плану можно суверенизацию, поэтому странам нужно научиться договариваться и принимать решения без США, заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.
По его словам, многополярность является не просто пожеланием, а целым принципом построения международных отношений, в которых исключено любое грубое вмешательство во внутренние дела стран.
Примером хаотизации является, по словам Малофеева, так называемая «арабская весна», которая привела к разрушениям на Ближнем Востоке. Сюда же можно отнести и регулярные гражданские войны на африканском континенте.
В Европе в настоящее время разворачивается сценарий «гегемона». Экономика находится в упадке, а значит евро в ближайшее время точно не станет глобальной валютой.
Малофеев отметил, что во многом страны до сих пор зависят от США и управляются их властями. Необходимо обеспечить в первую очередь цифровую и финансовую суверенизацию, чтобы выйти из-под влияния США.
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По его словам, многополярность является не просто пожеланием, а целым принципом построения международных отношений, в которых исключено любое грубое вмешательство во внутренние дела стран.
Примером хаотизации является, по словам Малофеева, так называемая «арабская весна», которая привела к разрушениям на Ближнем Востоке. Сюда же можно отнести и регулярные гражданские войны на африканском континенте.
В Европе в настоящее время разворачивается сценарий «гегемона». Экономика находится в упадке, а значит евро в ближайшее время точно не станет глобальной валютой.
Малофеев отметил, что во многом страны до сих пор зависят от США и управляются их властями. Необходимо обеспечить в первую очередь цифровую и финансовую суверенизацию, чтобы выйти из-под влияния США.
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Анастасия Чинкова