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США заключили контракт на производство отправляемых Киеву БРТ Stryker

Пентагон: США подписали соглашение о производстве поставляемых Киеву БРТ Stryker
08 июня 2024, 02:05
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

США подписали соглашение с американской оборонно-промышленной компанией о производстве БТР Stryker Double V-Hull A1, поставляемых Киеву. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.


Контракт был подписан с компанией General Dynamics Land Systems на 65,9 миллиона долларов на производство транспортных средств Stryker Double V-Hull A1. По данным агентства, выполнение контракта рассчитано до 31 декабря 2026 года.

Ранее, в мае, Forbes сообщало, что украинская армия потратила впустую большое количество беспилотников на борьбу с российскими танками, оснащенными антидроновыми навесами.

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#танки
Байден раскрыл численность американских войск на территориях стран НАТО
08 июня 2024, 02:47

kremlin

Президент США Джо Байден заявил, что на территории стран НАТО находятся 80 тысяч американских военных, передает ТАСС.
По его словам, войска США направляются или дислоцируются в странах Североатлантического альянса в Европе, «в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии».

Глава Белого дома также сообщил, что в Саудовской Аравии находятся около 2320 американских военнослужащих, в Иордании – 3813, а в Ливане – 75.

Ранее в Белом доме заявили, что отказ Соединенных Штатов отправлять войска на Украину сохранится и в будущем. Отмечается, что заявления французских властей также не повлияют на решение администрации президента США.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит подтвердил, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников в Киев.

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#россия
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В США россиянин признал вину в нарушении санкций против России
08 июня 2024, 01:31

Фото: iStock / Zolnierek

В США 58-летний россиянин Дмитрий Тимашев признал вину за нарушение санкций против России, связанных с поставками комплектующих к оружию, сообщается на сайте Министерства юстиции США.
Отмечается, что в период с 2020 по 2023 год Тимашев вступил в сговор с неназванным партнером. Россиянин отправлял запчасти для производства оружия из США в Российскую Федерацию по почте. В ответ неизвестный оплачивал учебу его дочери и снимал ей квартиру в Екатеринбурге.

После начала специальной военной операции (СВО) Тимашев отправлял товар родственникам своей жены, проживающим в Казахстане. Оттуда комплектующие поставлялись в Россию.

«Тимашев отправил несколько партий комплектующих в Казахстан, зная, что в конечном итоге они предназначаются для России. Он также знал, что для экспорта запчастей через Казахстан в Россию требуется лицензия Министерства торговли, которой у него не было. Тимашев скрыл факт незаконного вывоза, исказив содержание грузов в сопроводительных декларациях», – сообщается в заявлении Минюста.

Тимашев будет приговорен 8 ноября, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Вольфсон и еще несколько человек были арестованы в США. Американское Министерство юстиции считает, что они помогали россиянам избежать антироссийских санкций.

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#оружие
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НАТО откажется от плана создания фонда помощи Украине
НАТО откажется от плана создания фонда помощи Украине на пять лет
08 июня 2024, 01:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг откажется от планов по созданию фонда помощи Украине на 100 миллиардов евро на 5 лет после сопротивления членов альянса, информирует Bloomberg.
По данным агентства, чиновник предложил странам сохранить нынешний уровень поддержки Киева, который составляет около 43 миллиардов долларов в год с начала специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что Турция призвала НАТО проявлять осторожность, чтобы координация военной помощи «не создавала впечатления более активного участия союзников в конфликте».

Ранее сообщалось, что украинское руководство было недовольно идеей согласовать выделение Киеву 100 миллиардов евро, поэтому власти высказали претензии.

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#сво
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В России пообещали отомстить ВСУ за удар по херсонскому селу
Россия отомстит ВСУ за удар по селу Садовое, заявил сенатор Кастюкевич
08 июня 2024, 01:04

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Российские военные отомстят Вооруженным силам Украины (ВСУ) на поле боя за удар по селу Садовое в Херсонской области, пообещал сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале.
«За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя. Убежден, пощады им не будет», – заявил Кастюкевич.

По его словам, пришло время населению западных стран понять, что их налогами оплачено оружие для атак.

Ранее, вечером 7 июня, украинские войска обстреляли село Садовое в Херсонской области. Магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен. По последним данным, 22 человека погибли, еще 15 получили ранения, 5 из них находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что первый удар по магазину был нанесен управляемой авиабомбой французского производства, а второй – с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Следственный комитет (СК) России заявил, что устанавливает обстоятельства нападения.

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Сотрудник ТЦК высказался о жительницах Харькова как о «коллаборантах»
08 июня 2024, 00:56

Фото: iStock/Irina Piskova

В Харькове сотрудники Территориального центра комплектации (ТЦК, украинский аналог военкомата) поссорились с местными жительницами и обозвали их «колпаборантами», передает издание «Страна.ua», опубликовав видео событий в своем Telegram-канале.
Все началось с того, что военный комиссар задержал мужчину и попытался затащить его в машину. Женщины, находившиеся поблизости, встали на защиту призывник, но не смогли его отбить.

На опубликованном видео показан разговор с находящимися в машине работниками ТЦК. Изначально женщины требовали освобождения призывника, затем назвали военкомв «незаконным бандформированием». В ответ представители власти назвали их «колпаборантами».

Ранее стало известно, что инвалиды, призванные в Вооруженные силы Украины, были записаны в десантные войска и оказались заперты в подвалах воинских частей. Сын одного из мобилизованных сказал, что их «удерживают как заложников».

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#харьков
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ЦАХАЛ внесли в черный список ООН
Генсек НАТО Гуттериш внес ЦАХАЛ в черный список нарушителей по отношению к детям
08 июня 2024, 00:34

Фото: iStock/barbaraaaa

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внес Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в черный список нарушителей прав детей в условиях конфликта, сообщила пресс-служба постоянной миссии Израиля при ООН, передает ТАСС.
«Постоянный представитель Израиля при ООН получил официальное уведомление от генерального секретаря ООН о решении включить Израиль в список стран и вооруженных организаций, которые не приняли адекватных мер для улучшения защиты детей во время конфликта», – сообащается в заявлении.

Отмечается, что ЦАХАЛ был внесен в список как «сторона, совершающая нарушения в отношении детей».

Ранее сообщалось, что Израиль организовал секретную операцию для усиления своего влияния в США, чтобы убедить американских политиков поддержать Тель-Авив в конфликте с палестинским радикальным движением ХАМАС.

В частности, операцией руководило Министерство по делам диаспор, которое курирует отношения между Израилем и еврейскими общинами по всему миру.

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#оон
#сша
#палестина
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На ПМЭФ раскрыли сроки строительства предприятий в Подмосковье
Воробьев: в Подмосковье инвесторы строят предприятия в среднем за 12-18 месяцев
08 июня 2024, 00:27

Фото: iStock/goncharovaia

Инвесторы в Подмосковье строят предприятия в среднем 12-18 месяцев, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ПМЭФ в интервью для РБК.
Если раньше заводы и предприятия в Подмосковье строились за 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев, отметил Андрей Воробьев, добавив, что это хороший темп.

В первую очередь губернатор такие высокие темпы с простым процессом оформления документов на строительство для бизнеса. В регионе данный процесс максимально оцифрован – все можно сделать онлайн.

«Если вы в Московской области что-либо хотите построить, а мы в этом заинтересованы, потому что вы вкладываете деньги, обеспечиваете рабочие места и налоги. Еще если технологии, то вообще замечательно. Мы заинтересованы, чтобы вы, потенциальный инвестор, быстро построили то, что задумали», – подчеркнул глава региона.

Отмечается, что Центр содействия строительства Московской области помогает инвесторам с оформлением документов.

«Эта услуга бесплатная. Таким образом мы увидели заметный рост количества коммерческой недвижимости, и эту практику дальше тиражируем и максимально продвигаем», – отметил губернатор.

В настоящее время в Подмосковье реализуется 4000 проектов. Воробьев резюмировал, что это около 700 миллиардов рублей.

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#андрей воробьёв
#инвесторы
#московская область
#подмосковье
#строители
#пмэф
#проекты
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Воробьев: выручка «Вкусно – и точка» в Подмосковье превысила показатели McDonald’s
07 июня 2024, 23:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Выручка отечественной сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и вкусно» в Подмосковье оказалась выше, чем выручка американской компании McDonald's., заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе интервью ​ПМЭФ в интервью для РБК.
«Уход любых инвесторов – это печальное событие, но вешать нос и впадать в уныние – было бы глупо», – сказал губернатор.

Он подчеркнул, что российские компании отлично справляются с управлением. Например, выручка и расширение сети «Вкусно – и точка» под контролем российского менеджмента превысили показатели McDonald's.

Губернатор добавил, что около 200 компаний в регионе управлялись американскими и европейскими организациями. После начала специальной военной операции (СВО) они ушли с российского рынка, но все – начиная чипсами и заканчивая стройматериалами – продолжают работу в Подмосковье под контролем отечественных менеджеров и плату налогов в бюджет.

Ранее Воробьев заявил, что региональные власти в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявили девять соглашений. В соответствии с ними общий объем инвестиций составит около 53 миллиардов рублей.

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#сво
#вкусно – и точка
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#пмэф
#подмосковье
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В США выразили готовность возобновить переговоры с Россией по ДСНВ
Белый дом: США готовы возобновить переговоры с Россией по ДСНВ
07 июня 2024, 23:49

Фото: iStock/lucky-photographer

Специальный помощник президента США, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по нераспространения Пранай Вадди отозвался о возобновлении переговоров с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон готов обсуждать соглашение с Москвой.

«При всех дипломатических возможностях, которые у нас есть, мы повторяем обращение [о возобновлении переговоров по ДСНВ]», – заявил он.

Напомним. 21 февраля 2023 года Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию объявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса США и участия западных стран в конфликте на Украине, а также из-за их желания нанести России «стратегическое поражение». Он заявил, что США готовятся к испытаниям ядерного оружия и разрабатывают новые виды ядерных боеприпасов.

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#владимир путин
#сша
#россия
#белый дом
#украина
#ядерное оружие
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