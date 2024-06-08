США заключили контракт на производство отправляемых Киеву БРТ Stryker

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США подписали соглашение с американской оборонно-промышленной компанией о производстве БТР Stryker Double V-Hull A1, поставляемых Киеву. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.
Контракт был подписан с компанией General Dynamics Land Systems на 65,9 миллиона долларов на производство транспортных средств Stryker Double V-Hull A1. По данным агентства, выполнение контракта рассчитано до 31 декабря 2026 года.
Ранее, в мае, Forbes сообщало, что украинская армия потратила впустую большое количество беспилотников на борьбу с российскими танками, оснащенными антидроновыми навесами.
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Александр Климов