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Президенту США Байдену следует найти способы урегулирования конфликта на Украине в ближайшем будущем, заявили в издании The Nation.
Авторы материала указали на ошибку американских властей в рамках украинского конфликта и отнести к ней «вступление в драку из-за расширения НАТО на "заднем дворе" России». По их мнению, это решение стало трагическим и дорогостоящим.
В издании отмечают, что сейчас у России более многочисленная и боеспособная армия, чем в начале кризиса. В то же время Киев все глубже погружается в пропасть. По мнению журналистов, Вашингтону следует предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.
Ранее Байден поделился своими опасениями в случае поражения Украины. Он заявил, что опасается проведение Европой самостоятельной политики.
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«И ради украинского народа администрации Байдена необходимо найти выход из этой ситуации, и как можно скорее», – призвали авторы публикации.
В издании отмечают, что сейчас у России более многочисленная и боеспособная армия, чем в начале кризиса. В то же время Киев все глубже погружается в пропасть. По мнению журналистов, Вашингтону следует предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.
Ранее Байден поделился своими опасениями в случае поражения Украины. Он заявил, что опасается проведение Европой самостоятельной политики.
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Александр Климов