Экс-канцлер Германии поделилась поразившим ее качеством Путина

Ангела Меркель (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о впечатлениях от президента России Владимира Путина. Она призналась, что больше всего ее поражала его уверенность в собственной правоте. Выдержки из книги «Свобода. Воспоминания 1954–2021» авторства Меркель опубликовала газета Die Zeit, эксклюзивно получившая часть мемуаров.
Меркель вспомнила выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. В своей речи российский лидер говорил о роли России в мире, неприемлемости однополярной модели и критиковал войну США в Ираке.
Экс-канцлер отметила, что не считала некоторые положения речи «полностью неверными», включая критику действий США.
В мемуарах, написанных в соавторстве с помощницей Беате Бауман, Меркель подчеркнула, что Путин показал себя как человек, всегда готовый к любым вызовам. Она также добавила, что Россия не исчезнет с карты мира.
Книга под названием «Свобода. Воспоминания 1954–2021» будет представлена 26 ноября в Берлине.
Читайте также:
Германия готовится к войне с Россией
Экс-агент Украины назвал подрыв «Северных потоков» актом освобождения
На Западе рассказали о планах Залужного взорвать «Турецкий поток»
Экс-канцлер отметила, что не считала некоторые положения речи «полностью неверными», включая критику действий США.
В мемуарах, написанных в соавторстве с помощницей Беате Бауман, Меркель подчеркнула, что Путин показал себя как человек, всегда готовый к любым вызовам. Она также добавила, что Россия не исчезнет с карты мира.
Книга под названием «Свобода. Воспоминания 1954–2021» будет представлена 26 ноября в Берлине.
Читайте также:
Германия готовится к войне с Россией
Экс-агент Украины назвал подрыв «Северных потоков» актом освобождения
На Западе рассказали о планах Залужного взорвать «Турецкий поток»
Мария Моисеева