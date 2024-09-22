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Экс-канцлер Германии рассказал об отказе Украины от его плана переговоров с Россией

Экс-канцлер ФРГ Шредер рассказал об отказе Украины от его плана переговоров с РФ
22 сентября 2024, 12:55
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что на переговорах России и Украины в Стамбуле в 2022 году предлагал Киеву компромиссное решение по урегулированию конфликта, однако страна отказалась от его варианта. Об этом сообщает издание Die Welt.


Идея Шредера заключалась в том, чтобы за Украиной сохранился контроль над Донбассом, а в Крыму был бы создан российский анклав по «южнотирольскому решению». Также предлагалось закрепить за Украиной внеблоковый статус, что исключило бы членство страны в НАТО. Однако Киев отверг все предложения политика.

Ранее в этот день бывший канцлер Германии дал совет тем, что считает возможной победу Украины и Запада над Россией. Он порекомендовал им заглянуть в учебники истории и напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось одержать победу в конфликтах с Россией. В связи с этим Шредер призвал искать компромиссы и мирные пути решения проблемы.

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Посол США Хики исключил появление американских военных баз в Финляндии
22 сентября 2024, 13:21

Фото: iStock/Ahmed Zaggoudi

Посол США в Финляндии Дуглас Хики не видит условий для появления в стране постоянных американских военных баз. Об этом он сообщил в интервью газете Ilta-Sanomat.
Он подчеркнул, что условий для появления постоянных баз США в Финляндии нет, однако совместные учения проводиться будут.

Также отметим, что на этой неделе Хики досрочно покидает пост посла США в Финляндии, поскольку перейдет на должность советника кампании кандидата в президенты от партии демократов вице-президента Камалы Харрис. Он занял пост посла 6 апреля 2022 года.

Ранее, в июле, парламент Финляндии единогласно одобрил оборонное соглашение со Штатами. После этого Вашингтон получил доступ к 15 военным объектам на территории страны.

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Reuters: США хотят запретить российское и китайское ПО в автомобилях
22 сентября 2024, 12:40

Фото: istockphoto/anyaberkut

Министерство торговли США планирует выступить с предложением запретить производителям использовать в автомобилях программное обеспечение российского и китайского производства.
Об этом сообщили со ссылкой на собственные источники в информационном агентстве Reuters. По словам собеседников издания, эта мера будет включать в себя запрещение использования и тестирования российских и китайских технологий, применяющихся в автоматизированных системах вождения и средствах связи транспортных средств.

По предварительной информации, отказаться от программного обеспечения производства России и Китая планируется в автомобилях, в которых предусмотрен доступ к интернету и навигации, а также в тех машинах, которые подключены к специальной системе безопасности на дорогах V2X.

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Песков прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о НАТО
Песков: На Западе есть трезвые головы, способные анализировать слова Путина
22 сентября 2024, 12:13

Фото: Сайт Кремля

На Западе остаются «трезвые головы», которые способны анализировать и понимать слова президента России Владимира Путина об ответе на участие НАТО в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат», — сказал Песков.



Ранее пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что для России нет альтернативы победе в военной спецоперации. В Кремле с отсылкой на историю отметили, что для России и российской армии никогда не было никакого другого исхода, кроме победы.

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#политика
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Песков призвал серьёзно относиться к мнению Запада, планирующего победить Россию
22 сентября 2024, 12:04

Фото: сайт Кремля

Москве необходимо серьёзно относиться к позиции западных стран, планирующих одержать стратегическую и тактическую победу над Россией, а также продолжать СВО, чтобы победить самим. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Представитель Кремля отметил, что к заявлениям Запада о намерении победить Россию нужно относиться серьёзно и выстраивать свои действия, учитывая эту опасность. Также следует продолжать спецоперацию на Украине, чтобы достичь поставленные цели и самим одержать победу.

Ранее Песков назвал провокационными слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о разрешении ВСУ ударять дальнобойными ракетами вглубь России.

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#победа
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Песков: Для России нет альтернативы победе в спецоперации
22 сентября 2024, 11:40

Фото: сайт Кремля

Для России нет и не может быть никакого другого исхода специальной военной операции, кроме победы. Альтернативы этому просто не существует.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью журналисту телеканала «Россия-1», отрывок из которого тот опубликовал в своём телеграм-канале. Представитель Кремля указал, что в историческом контексте, в ходе военных конфликтов прошлых лет для России и российской армии никогда не существовало иного исхода, кроме победного. Нет альтернативы победе и сейчас, когда страна ведёт специальную военную операцию на Украине.

Песков подчеркнул, что спецоперацию необходимо продолжать до тех пор, пока все её цели не будут достигнуты. В противном случае не только сохранится, но и обострится угроза самому существованию России как государства.

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#рф
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«Хезболла» отомстила Израилю за массовые взрывы пейджеров в Ливане
«Хезболла» ударила по промышленному комплексу в израильском Хайфе
22 сентября 2024, 11:20

Фото: iStock/bpawesome

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что ударило по израильскому промышленному комплексу в городе Хайфа в ответ на массовые взрывы средств связи с Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба движения в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в ответ на действия Израиля, предпринятые во вторник и среду, когда по всему Ливану начали сначала взрываться пейджеры, а затем другие средства связи, бойцы «Хезболлы» нанесли удары ракетами «Фади-1», «Фади-2», а также боевыми машинами «Катюша» по промышленному комплексу «Рафаэль» в Хайфе.

Также представители шиитского движения добавили, что в этом комплексе производится разработка электронных устройств военного назначения.

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#ракетный удар
#конфликт
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В России призвали выделить БПЛА в отдельный род войск
Полковник Ходарёнок: необходимо выделить БПЛА в отдельный род войск
22 сентября 2024, 11:05

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) необходимо выделить в отдельный род войск ВС РФ. С таким предложением выступил полковник Михаил Ходаренок.
Во многих войсковых подразделениях, находящихся за пределами зоны СВО, подразделения БПЛА укомплектованы бойцами срочной службы. Многие штатные подразделения беспилотников не имеют в своём арсенале необходимого имущества для выдения боевых действий и выполнения поставленных задач, отметил военный обозреватель «Газеты.Ru».

В данной ситуации командирам приходится отправлять полностью подготовленных солдат из подразделений БПЛА в штурмовые и иные подразделения, где они будут выполнять не связанные с их специализацией задачи. Такой исход, убеждён Ходаренок, негативно влияет на боеспособность ВС РФ.

Напомним, что на Украине в июне этого года были созданы Силы беспилотных систем ВСУ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Целью такого решения стало служит наращивание потенциала армии по использованию дронов, морских, воздушных и наземных роботизированных систем.

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#всу
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ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака
22 сентября 2024, 10:22

Фото: iStock/allanswart

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доложила о приближении подозрительных воздушных целей, летевших со стороны Ирака. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале армии.
Отмечается, что сначала в районе южных Голанских высот начали работать сирены. После этого со стороны Ирака в сторону Израиля начали лететь несколько подозрительных неопознанных воздушных целей. Все они были успешно перехвачены, не достигнув территории страны. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболла» ударило по городу Хайфу в Израиле. По словам властей страны, это стало ответом на массовые взрывы пейджеров в столице Ливана Бейруте.

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#ракетная опасность
#конфликт
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Посольство РФ: Эстонцы чтят память воинов, освободивших страну от фашизма
22 сентября 2024, 10:00

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Многие простые эстонцы чтят память советских воинов, отдавших свои жизни ради освобождения страны от фашистской оккупации. Этим они отличаются от властей страны, которые предпринимают попытки переписать историю Второй мировой войны.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Он напомнил, что 22 сентября в результате наступательной операции левого крыла Ленинградского фронта при поддержке кораблей Балтийского флота столица прибалтийской республики была освобождена от оккупантов.

По словам дипломата, эстонские власти предпринимают демонстративные попытки переписать историю войны и предать забвению подвиг красноармейцев, освобождавших Таллин. Тем не менее, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с большим уважением, заключил Салимуллин.

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