Экс-канцлер Германии рассказал об отказе Украины от его плана переговоров с Россией

Фото: iStock/photosvit
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что на переговорах России и Украины в Стамбуле в 2022 году предлагал Киеву компромиссное решение по урегулированию конфликта, однако страна отказалась от его варианта. Об этом сообщает издание Die Welt.
Идея Шредера заключалась в том, чтобы за Украиной сохранился контроль над Донбассом, а в Крыму был бы создан российский анклав по «южнотирольскому решению». Также предлагалось закрепить за Украиной внеблоковый статус, что исключило бы членство страны в НАТО. Однако Киев отверг все предложения политика.
Ранее в этот день бывший канцлер Германии дал совет тем, что считает возможной победу Украины и Запада над Россией. Он порекомендовал им заглянуть в учебники истории и напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось одержать победу в конфликтах с Россией. В связи с этим Шредер призвал искать компромиссы и мирные пути решения проблемы.
Читайте также:
Экс-канцлер ФРГ Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто верит в победу над РФ
Песков призвал серьёзно относиться к мнению Запада, планирующего победить Россию
Песков: Для России нет альтернативы победе в спецоперации
Анастасия Чинкова