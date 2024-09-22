Песков: Для России нет альтернативы победе в спецоперации

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Для России нет и не может быть никакого другого исхода специальной военной операции, кроме победы. Альтернативы этому просто не существует.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью журналисту телеканала «Россия-1», отрывок из которого тот опубликовал в своём телеграм-канале. Представитель Кремля указал, что в историческом контексте, в ходе военных конфликтов прошлых лет для России и российской армии никогда не существовало иного исхода, кроме победного. Нет альтернативы победе и сейчас, когда страна ведёт специальную военную операцию на Украине.
Песков подчеркнул, что спецоперацию необходимо продолжать до тех пор, пока все её цели не будут достигнуты. В противном случае не только сохранится, но и обострится угроза самому существованию России как государства.
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Александр Бойцов