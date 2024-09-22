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Песков: Для России нет альтернативы победе в спецоперации

22 сентября 2024, 11:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Для России нет и не может быть никакого другого исхода специальной военной операции, кроме победы. Альтернативы этому просто не существует.


Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью журналисту телеканала «Россия-1», отрывок из которого тот опубликовал в своём телеграм-канале. Представитель Кремля указал, что в историческом контексте, в ходе военных конфликтов прошлых лет для России и российской армии никогда не существовало иного исхода, кроме победного. Нет альтернативы победе и сейчас, когда страна ведёт специальную военную операцию на Украине.

Песков подчеркнул, что спецоперацию необходимо продолжать до тех пор, пока все её цели не будут достигнуты. В противном случае не только сохранится, но и обострится угроза самому существованию России как государства.

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Песков прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о НАТО
Песков: На Западе есть трезвые головы, способные анализировать слова Путина
22 сентября 2024, 12:13

Фото: Сайт Кремля

На Западе остаются «трезвые головы», которые способны анализировать и понимать слова президента России Владимира Путина об ответе на участие НАТО в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат», — сказал Песков.



Ранее пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что для России нет альтернативы победе в военной спецоперации. В Кремле с отсылкой на историю отметили, что для России и российской армии никогда не было никакого другого исхода, кроме победы.

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Песков призвал серьёзно относиться к мнению Запада, планирующего победить Россию
22 сентября 2024, 12:04

Фото: сайт Кремля

Москве необходимо серьёзно относиться к позиции западных стран, планирующих одержать стратегическую и тактическую победу над Россией, а также продолжать СВО, чтобы победить самим. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Представитель Кремля отметил, что к заявлениям Запада о намерении победить Россию нужно относиться серьёзно и выстраивать свои действия, учитывая эту опасность. Также следует продолжать спецоперацию на Украине, чтобы достичь поставленные цели и самим одержать победу.

Ранее Песков назвал провокационными слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о разрешении ВСУ ударять дальнобойными ракетами вглубь России.

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«Хезболла» отомстила Израилю за массовые взрывы пейджеров в Ливане
«Хезболла» ударила по промышленному комплексу в израильском Хайфе
22 сентября 2024, 11:20

Фото: iStock/bpawesome

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что ударило по израильскому промышленному комплексу в городе Хайфа в ответ на массовые взрывы средств связи с Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба движения в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в ответ на действия Израиля, предпринятые во вторник и среду, когда по всему Ливану начали сначала взрываться пейджеры, а затем другие средства связи, бойцы «Хезболлы» нанесли удары ракетами «Фади-1», «Фади-2», а также боевыми машинами «Катюша» по промышленному комплексу «Рафаэль» в Хайфе.

Также представители шиитского движения добавили, что в этом комплексе производится разработка электронных устройств военного назначения.

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В России призвали выделить БПЛА в отдельный род войск
Полковник Ходарёнок: необходимо выделить БПЛА в отдельный род войск
22 сентября 2024, 11:05

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) необходимо выделить в отдельный род войск ВС РФ. С таким предложением выступил полковник Михаил Ходаренок.
Во многих войсковых подразделениях, находящихся за пределами зоны СВО, подразделения БПЛА укомплектованы бойцами срочной службы. Многие штатные подразделения беспилотников не имеют в своём арсенале необходимого имущества для выдения боевых действий и выполнения поставленных задач, отметил военный обозреватель «Газеты.Ru».

В данной ситуации командирам приходится отправлять полностью подготовленных солдат из подразделений БПЛА в штурмовые и иные подразделения, где они будут выполнять не связанные с их специализацией задачи. Такой исход, убеждён Ходаренок, негативно влияет на боеспособность ВС РФ.

Напомним, что на Украине в июне этого года были созданы Силы беспилотных систем ВСУ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Целью такого решения стало служит наращивание потенциала армии по использованию дронов, морских, воздушных и наземных роботизированных систем.

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ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака
22 сентября 2024, 10:22

Фото: iStock/allanswart

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доложила о приближении подозрительных воздушных целей, летевших со стороны Ирака. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале армии.
Отмечается, что сначала в районе южных Голанских высот начали работать сирены. После этого со стороны Ирака в сторону Израиля начали лететь несколько подозрительных неопознанных воздушных целей. Все они были успешно перехвачены, не достигнув территории страны. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболла» ударило по городу Хайфу в Израиле. По словам властей страны, это стало ответом на массовые взрывы пейджеров в столице Ливана Бейруте.

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#израиль
#ирак
#атака
#ракетная опасность
#конфликт
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Посольство РФ: Эстонцы чтят память воинов, освободивших страну от фашизма
22 сентября 2024, 10:00

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Многие простые эстонцы чтят память советских воинов, отдавших свои жизни ради освобождения страны от фашистской оккупации. Этим они отличаются от властей страны, которые предпринимают попытки переписать историю Второй мировой войны.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Он напомнил, что 22 сентября в результате наступательной операции левого крыла Ленинградского фронта при поддержке кораблей Балтийского флота столица прибалтийской республики была освобождена от оккупантов.

По словам дипломата, эстонские власти предпринимают демонстративные попытки переписать историю войны и предать забвению подвиг красноармейцев, освобождавших Таллин. Тем не менее, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с большим уважением, заключил Салимуллин.

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#эстония
#история
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Замоскворецкий суд: Макаревич* ведёт политическую деятельность в пользу Украины
22 сентября 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Музыкант Андрей Макаревич* попал под влияние Украины и осуществляет политическую деятельность в её интересах. Одной из причин признания его иноагентом стали его обвинения российской армии в якобы причастности к военным преступлениям.
Об этом говориться в судебном документе Замоскворецкого районного суда города Москвы, размещённом на официальном сайте судов общей юрисдикции. То, что музыкант занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника, подтвердили в Главном управлении по борьбе с экстремизмом МВД РФ. Это проявляется в его интервью СМИ-иноагентам, которые он затем распространяет в своих социальных сетях.

Министерство юстиции РФ включило Макаревича* в перечень иноагентов в сентябре 2022 года. Позже музыкант оспаривал это решение, заявляя, что оно «представляет собой дискриминацию» и унижает его достоинство, однако иск был отклонён.

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* Признан иноагентом в РФ
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Посольство РФ в Эстонии: Мировое сообщество глухо к призывам России
22 сентября 2024, 07:48

Фото: istockphoto/diegograndi

Международные структуры и организации остаются глухи к призывам России дать правовую оценку действиям властей Эстонии, связанной с раскопками и эксгумацией останков советских воинов, освобождавших эстонцев от фашистской оккупации.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Таллине Ленар Салимуллин. Он напомнил, что 22 сентября в результате наступательной операции левого крыла Ленинградского фронта при поддержке кораблей Балтийского флота была освобождена столица Эстонии.

Ранее правительство прибалтийской республики объявило о начале кампании по демонтажу советских памятников и перезахоронению останков солдат Красной армии на всей территории страны. В посольстве РФ в Эстонии назвали такие действия вандализмом. Однако профильные международные структуры остаются глухи к призывам России дать правовую оценку подобным акциям, сказал российский дипломат.

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#эстония
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Лидеры стран QUAD призвали к реформированию Совета Безопасности ООН
22 сентября 2024, 07:47

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Лидеры государств Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD; США, Индия, Япония и Австралия) призвали к реформе Совета Безопасности ООН. По их мнению, в него следует включить новых постоянных членов от стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Это следует из совместного заявления, сделанного после встречи в формате QUAD, завершившейся в американском штате Делавэр. Президент США, а также премьер-министры Индии, Австралии и Японии указали в документе, что добавление к Совбезу ООН новых представителей сделает этот орган более прозрачным и представительным.

Также лидеры QUAD заявили о намерении коллективно бороться с попытками в одностороннем порядке «подорвать целостность ООН» и стремиться к сохранению целостности учреждений организации и незыблемости её устава.

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