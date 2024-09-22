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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер посоветовал тем, кто верит в победу над Россией, вспомнить историю, добавив, что РФ нельзя сломить военным путем. Об этом он заявил во время выступления на мероприятии швейцарского издания Weltwoche. По его словам, конфликт придется решать при помощи компромиссов на мирных переговорах.
«Я советую всем, кто в это (победу над Россией — прим.ред.) верит, заглянуть в учебники по истории», — сказал он, упомянув судьбу Наполеона и Гитлера.Шредер также напомнил, что большинство людей в России поддерживает президента Владимира Путина, зная, что Украина — марионетка в руках Запада, при помощи которой он хочет поставить Россию на колени.
«Именно мы, немцы, в свете истории Второй мировой войны и совершенных во имя Германии преступлений должны действовать осторожно и конструктивно. <…> И эту войну придется завершить посредством переговоров. В любом случае военными средствами ее не решить. Нужны будут компромиссы», — отметил бывший глава Германии.Шредер в своем выступлении также затронул переговоры в Стамбуле 2022 года, пояснив, что Зеленский не мог свободно принимать решение из-за стоявших за ним «более влиятельных кругов», которые не хотели мира, рассчитывая на ослабление России.
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