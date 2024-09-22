Песков призвал серьёзно относиться к мнению Запада, планирующего победить Россию

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Москве необходимо серьёзно относиться к позиции западных стран, планирующих одержать стратегическую и тактическую победу над Россией, а также продолжать СВО, чтобы победить самим. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Представитель Кремля отметил, что к заявлениям Запада о намерении победить Россию нужно относиться серьёзно и выстраивать свои действия, учитывая эту опасность. Также следует продолжать спецоперацию на Украине, чтобы достичь поставленные цели и самим одержать победу.
Ранее Песков назвал провокационными слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о разрешении ВСУ ударять дальнобойными ракетами вглубь России.
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Анастасия Чинкова