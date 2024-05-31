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Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке и бывший глава командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе адмирал Роберт Берк задержан по обвинению в коррупции.
Об этом говорится в заявлении. Оно размещено на сайте минюста США, которое выполняет функции генпрокуратуры. В документе сообщается, что адмирал ВМС Штатов в отставке и два предпринимателя задержаны по обвинениям, связанным с коррупцией в рамках госконтракта.
Берку грозит до 30 лет тюрьмы, двум его пособникам — до 20 лет.
Ранее зампостпред РФ при Совбезе ООН Анна Евстигнеева сообщила, что РФ требует от Штатов прямого ответа на вопрос о намерении разместить ядерное оружие на территории союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Берку грозит до 30 лет тюрьмы, двум его пособникам — до 20 лет.
Ранее зампостпред РФ при Совбезе ООН Анна Евстигнеева сообщила, что РФ требует от Штатов прямого ответа на вопрос о намерении разместить ядерное оружие на территории союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Алёна Самарева