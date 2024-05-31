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Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров заявил, что для решения проблемы одобрения США использования их оружия ВСУ против России с нашей стороны необходимо направить ядерное оружие в сторону Вашингтона.
«Надо решить две проблемы. Первая – нужно продемонстрировать приверженность международному праву и отменить независимый статус Украины как незаконной территории. И второй, главный пункт – если Америке этого не хватит, надо вернуться к механизму нацеливания нашего стратегического ядерного комплекса на территорию США», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Фёдоров.
В то же время на Западе обеспокоились влиянием и распространением российских СМИ на их территориях. Так, The New York Times обратила внимание на то, что западная аудитория читает материалы RT несмотря на блокировки и запреты.
«Копии статей RT тысячи раз отмывались посредством публикации на сотнях разных онлайн-ресурсов. В YouTube статьи RT пересказываются с использованием автоматизированного преобразователя текста в речь, что позволяет обойти фильтры», — приводит RT соответствующую публикацию газеты.
Ранее генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Карстен Бройер заявлял, что проводимые в Литве общевойсковые учения НАТО являются чётким предупреждением в адрес РФ.
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