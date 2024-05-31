Депутат Толмачёв: Трамп — главный «рок-н-ролльщик» предвыборной гонки в США

Фото: сайт Дональда Трампа
Депутат Госдумы Александр Толмачёв назвал Дональда Трампа главным «рок-н-ролльщик» предвыборной гонки в США из-за вердикта присяжных суда по поводу его вины.
Он отметил, что это обстоятельство станет активно использоваться конкурентами Трампа во время предвыборной гонки для дискредитации его образа.
Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.
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«Конкуренты Трампа будут стараться использовать этот факт, но в то же время для сторонников он предстанет жертвой произвола действующей власти. Трамп — рок-н-ролльщик от политики, и текущие события вполне органично укладываются в образ. Его репутацию трудно испортить: личностью неоднозначной он был и до вердикта присяжных», — отметил в беседе с NEWS.ru Толмачёв.
Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.
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Мелисса Тимофеева