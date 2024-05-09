Экс-командующий НАТО хочет нейтрализации Калининграда

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Калининград нужно будет «нейтрализовать» в случае вооруженного конфликта с Россией, так как там находятся значительные силы. Такое мнение выразил бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, приводит его слова Bloomberg.
Он пояснил, что внушительная часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. Ставридис не исключил, что в городе также может располагаться ядерное оружие.
В случае прямого конфликта НАТО с Россией, нужна будет «нейтрализация» Калининграда, чтобы РФ утратила контроль над «Сувалкским коридором» на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС, заключил бывший военный.
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Анастасия Хохлова