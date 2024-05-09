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Экс-командующий НАТО хочет нейтрализации Калининграда

Экс-командующий НАТО в Европе Ставридис не исключил нейтрализацию Калининграда
09 мая 2024, 09:23
Фото: iStock/Stas-Bejsov

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Калининград нужно будет «нейтрализовать» в случае вооруженного конфликта с Россией, так как там находятся значительные силы. Такое мнение выразил бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, приводит его слова Bloomberg.


Он пояснил, что внушительная часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. Ставридис не исключил, что в городе также может располагаться ядерное оружие.

В случае прямого конфликта НАТО с Россией, нужна будет «нейтрализация» Калининграда, чтобы РФ утратила контроль над «Сувалкским коридором» на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС, заключил бывший военный.

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#рф
Профессор Марплс дал прогноз о будущем Украины в НАТО
Профессор Марплс: Путь в НАТО для Украины закрыт
09 мая 2024, 08:55

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на многочисленные оптимистичные заявления Вашингтона по этому поводу. Об этом заявил профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс.
Он подчеркнул, что политику Североатлантического альянса относительно включения в блок новых государств определяет всё-таки не госсекретарь США Энтони Блинкен. Для этого необходимо единогласное решение всех членов альянса. Однако известно, что в НАТО есть сразу несколько стран, которые не готовы дать согласие на вступление Украины, указал профессор Марплс.

Он также отметил, что помимо отсутствия консенсуса в НАТО, вступлению Украины в блок препятствует конфликт с Россией. Любая страна перед вступлением в альянс должна прежде завершить все конфронтации у собственных границ, подчеркнул Марплс. Эксперт сделал однозначный вывод: на данном этапе вступление Украины в НАТО невозможно.

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#нато
#блинкен
#украина
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Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта России и Украины
Глава МИД Британии Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта РФ и Украины
09 мая 2024, 08:53

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон намерен выступить в парламенте страны 9 мая и призвать Запад «занять более жесткую позицию для более жесткого мира». Об этом пишет The Guardian.
По его мнению, Запад не усвоил урок из вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
«Я вижу слишком много примеров, когда этот урок не был усвоен», — заявил министр.

Кэмерон пояснил, что действия России демонстрируют, что недостаточная реакция на происходящее «только подстегивает агрессора». В своей речи он также намерен затронуть вопрос вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

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#сша
#мид
#министр
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Депутаты из партии Зеленского ушли из зала во время награждения Залужного
09 мая 2024, 08:42

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Депутаты из партии украинского президента Владимира Зеленского дружно покинули зал заседаний городского совета Киева во время награждения бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.
Украинское издание «Страна.ua» передаёт, что депутаты фракции в полном составе покинули сессионный зал во время голосования за присвоение экс-главкому ВСУ и поэтессе Лине Костенко звания «Почетный гражданин Киева». Сопредседатель фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевском совете Дмитрий Белоцерковец предположил, что председатель фракции «Слуга народа» Андрей Витренко, мог получить соответствующий звонок из офиса президента.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил, что экс-главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный стал почетным гражданином столицы Украины «за личные заслуги во время обороны Киева и защиту суверенитета» украинского государства.

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#всу
#удар
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Си Цзиньпин прибыл в Будапешт и проведёт переговоры с Виктором Орбаном
09 мая 2024, 07:41

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин накануне вечером прибыл с официальным визитом в столицу Венгрии Будапешт. Там он проведёт переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком.
Самолёт китайского лидера приземлился в аэропорту Будапешта 8 мая за несколько минут до 21:00 по местному времени (22:00 по Москве). Официальная программа визита начнётся в четверг, 9 мая, когда в Будайской крепости его примет глава венгерского правительства Виктор Орбан, передаёт портал Index.hu.

В последний раз Си Цзиньпин посещал Венгрию 15 лет назад. В этот раз он впервые прибыл в Будапешт с супругой. В четверг состоится торжественный обед, на котором также будет присутствовать супруга Виктора Орбана. На этот же день запланирована встреча председателя КНР с президентом Тамашем Шуйоком. Вечером в резиденции венгерского правительства пройдёт церемония подписания договоров.

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«Больше не воюет»: Стало известно, чем Россия напугала Макрона
infoBRICS: вызов посла Франции в МИД РФ напугал Макрона
09 мая 2024, 07:04

Фото: РИА Новости / Стрингер

Вызов французского посла и грозные предупреждения МИД РФ могли напугать президента Франции Эммануэля Макрона. Такое мнение озвучил обозреватель издания infoBRICS Драголюб Боснич.
«Похоже, это оказало воздействие <...> на Францию и Италию, страх которых был более чем очевиден. В первую очередь это относится к Парижу, который сегодня настаивает на том, что «не воюет» с Россией и с ее народом. <…> После того как французскому послу в Москве разъяснили, что произойдет в случае вмешательства НАТО, заявления Макрона стали менее резкими и более неопределенными», — обратил внимание журналист.
Как считает Боснич, вызов послов Франции и Британии в российский МИД являются более чем оправданным шагом со стороны России. Обозреватель отметил, что государства Запада специально пересекали обозначенные Москвой красные линии на Украине и открыто поддерживали теракты на территории России.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин раскритиковал заявления об отправке военнослужащих стран Запада на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS
09 мая 2024, 07:02

Фото: istockphoto/vadimrysev

Американское военное ведомство заключило с корпорацией Lockheed Martin контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Сумма соглашения составляет 861,3 миллиона долларов.
Согласно заявлению Пентагона, опубликованному на его официальном сайте, место и объёмы производства будут определяться в соответствие с каждым конкретным заказом. Ориентировочная дата исполнения — не позднее 31 мая 2026 года. Контракт включает в себя также оказание одним из крупнейших военных подрядчиков Пентагона поддерживающих услуг.

Конкретное количество РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), которые планируется произвести и поставить в рамках выполнения данного контракта, не уточняется. Эти артиллерийские установки активно используются ВСУ в ходе украинского конфликта.

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#сша
#рсзо
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Байден сообщил, что США могут прекратить поставлять оружие Израилю
Байден: США прекратят поставки оружия Израилю в случае вторжения в Рафах
09 мая 2024, 05:35

Фото: РИА Новости / Стрингер

Соединенные Штаты остановят поставки оружия Израилю, в случае приказа премьер-министра Биньямина Нетаньяху о вторжении в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN.
«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах — они еще не вошли в Рафах — если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось...» — заявил американский лидер.
Как отмечает телеканал, подобные утверждения президента США являются «поворотным моментом» в конфликте в Газе.

По мнению главы Америки, Израиль пока не перешел красную черту в конфликте в Газе.

Ранее Байден признал, что США причастны к убийствам мирных жителей в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#вооружение
#поставки
#байден
#джо байден
#сектор газа
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Карлсон взял интервью у помощницы Байдена, обвинявшей его в домогательствах
Карлсон проинтервьюировал переехавшую в РФ экс-помощницу Байдена Рид
09 мая 2024, 05:34

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал новое интервью у переехавшей в Россию бывшей помощницы президента США Джо Байдена Тары Рид. Запись разговора доступна на сайте Карлсона.
Рид работала в бытность сенатором главы государства. Она известно своими обвинениями в сексуальных домогательствах Байдена. Она рассказала о страхе преследования, но пообещала продолжать бороться за привлечение к ответственности своего бывшего начальника. Сам действующий глава Штатов называет ее утверждения ложными.

«Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды ее разрушил. Я буду продолжать бороться», — заявила Рид.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запись
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Нарышкин раскритиковал слова об отправке военнослужащих стран Запада на Украину
Нарышкин: заявления об отправке войск на Украину можно расценивать как эскалацию
09 мая 2024, 05:07

Фото: Сайт Кремля

Слова западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину являются крайне безответственными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.
«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — заявил глава СВР,
Ранее МИД Франции опроверг сведенья о том, что французские военные из Иностранного легиона участвуют в боевых действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заявили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, но свои войска на территорию страны не отправляет.

До этого военный корреспондент из Франции Кристель Нэан заявила, что французские военные уже сейчас, скорее всего, присутствуют в зоне СВО и воюют на стороне ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#украина
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