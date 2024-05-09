Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта России и Украины

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Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон намерен выступить в парламенте страны 9 мая и призвать Запад «занять более жесткую позицию для более жесткого мира». Об этом пишет The Guardian.
По его мнению, Запад не усвоил урок из вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Кэмерон пояснил, что действия России демонстрируют, что недостаточная реакция на происходящее «только подстегивает агрессора». В своей речи он также намерен затронуть вопрос вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
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«Я вижу слишком много примеров, когда этот урок не был усвоен», — заявил министр.
Кэмерон пояснил, что действия России демонстрируют, что недостаточная реакция на происходящее «только подстегивает агрессора». В своей речи он также намерен затронуть вопрос вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
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Анастасия Хохлова