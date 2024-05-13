Пленный боевик из ГУР МО Украины рассказал о родственниках в Краснодаре – видео допроса

Фото: iStock/Sinenkiy
Попавший в российский плен в Харьковской области украинский боевик из батальона «Братство»* ГУР МО Украины рассказал, что его родственники проживают в Краснодаре. Видео допроса опубликовал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
«Сегодня попался пленный. Боевик батальона «Братство»* ГУР киевского режима. Так вот Артём поехал воевать в рядах Корчинского из России в 23 году. Он луганский, 98 года рождения. Его родители переехали в Краснодар, получили наше гражданство», — написал Поддубный в своём Telegram-канале.
Он назвал украинского бойца примером человека, предавшего родителей, историю и веру. Теперь он находится в плену у ВС РФ, где его кормят и водят в баню.
Поддубный отметил, что за первые дни российского наступления в Харьковской области удалось взять в плен 55 украинских боевиков. Тем временем армия России подошла к Волчанску и Липцам.
Читайте также:
ВС РФ могут заманивать ВСУ в ловушку в Харьковской области
Украина пошла на неожиданный шаг на фоне крупного наступления ВС РФ
Стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков
* запрещенная в РФ террористическая организация
Элина Позднякова