Тактика «дикой ласки»: BI выяснил, как ВВС Украины борются с российскими ПВО

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Украинские лётчики используют тактику, которую ВВС США применяли во времена войны во Вьетнаме, об этом пишет Buisness Insider.
По информации издания, тактика «дикой ласки» — это манёвр воздушной техники, при котором пилоты реактивных самолётов позволяют радарам противовоздушной обороны противника обнаружить себя, после чего радиолокационные волны отслеживаются до их источника, по тем координатам наносится удар ракетами AGM-88 (HARM), которые поставляются из США с середины 2022 года.
Как объяснил BI аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс, эта тактика является достаточно опасной, однако, «игра стоит свеч».
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