Экс-майор бундесвера Пфафф: Трамп хочет заполучить Гренландию любым способом
Президент США Дональд Трамп желает заполучить Гренландию любым способом и не боится распада НАТО. Такое заявление сделал бывший майор бундесвера Флориан Пфафф.
Напомним, Трамп заявил, что США должны получить Гренландию, в противном случае остров якобы достанется России или Китаю.
«К сожалению, Трамп заявил, что готов пойти на это. Похоже, он готов заполучить Гренландию любой ценой», — приводит RT слова Пфаффа.
Он также выразил уверенность в том, что аннексия острова станет для США катастрофой на глобальном, политическом и экономическом уровнях. В этом случае против Вашингтона может выступить весь мир, а не только Европа.
Гренландия, являясь частью Датского королевства, географически расположена в Северной Америке, но с политической точки зрения считается европейским регионом. В 2009 году остров обрёл автономию, что позволило ему самостоятельно решать вопросы управления. Трамп неоднократно высказывал мнение о необходимости присоединения Гренландии к США.