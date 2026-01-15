В США отреагировали на решение Европы отправить войска в Гренландию

15 января 2026, 23:00

Белый дом: отправка европейских войск в Гренландию не меняет планы Трампа

Фото: iStock/rarrarorro

Планы президента США Дональда Трампа по приобретению Гренландии не зависят от отправки европейских войск на остров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге в четверг.





До этого в ВС Дании заявили о решении усилить военное присутствие в Гренландии. Упоминались тесное сотрудничество с союзниками по НАТО и активизация тренировочной деятельности. К этой инициативе уже присоединились несколько стран, включая Великобританию и Германию.

«Я не думаю, что присутствие войск в Европе как-либо влияет на процесс принятия решений президентом, равно как и на его планы по приобретению Гренландии», — сказала Левитт.