В США отреагировали на решение Европы отправить войска в Гренландию
Белый дом: отправка европейских войск в Гренландию не меняет планы Трампа
Планы президента США Дональда Трампа по приобретению Гренландии не зависят от отправки европейских войск на остров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге в четверг.
До этого в ВС Дании заявили о решении усилить военное присутствие в Гренландии. Упоминались тесное сотрудничество с союзниками по НАТО и активизация тренировочной деятельности. К этой инициативе уже присоединились несколько стран, включая Великобританию и Германию.
«Я не думаю, что присутствие войск в Европе как-либо влияет на процесс принятия решений президентом, равно как и на его планы по приобретению Гренландии», — сказала Левитт.Гренландия входит в состав Датского королевства и политически относится к Европе. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления. Трамп неоднократно заявлял, что эта территория должна стать частью США.