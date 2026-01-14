Трамп призвал НАТО заставить Копенгаген «убраться» с острова

14 января 2026, 20:19

Трамп резко потребовал от Дании уйти из Гренландии

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выступил с жёстким заявлением в адрес Дании, потребовав от неё немедленно покинуть Гренландию. Соответствующий пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social, обратившись напрямую к НАТО.