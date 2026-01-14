Трамп призвал НАТО заставить Копенгаген «убраться» с острова
Президент США Дональд Трамп выступил с жёстким заявлением в адрес Дании, потребовав от неё немедленно покинуть Гренландию. Соответствующий пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social, обратившись напрямую к НАТО.
По словам Трампа, Дания не способна обеспечить безопасность и контроль над островом. Он иронично отметил, что «двух собачьих упряжек недостаточно», заявив, что справиться с этой задачей могут «только США». Высказывание прозвучало в ультимативной форме и сопровождалось призывом к альянсу повлиять на Копенгаген.
Примечательно, что публикация появилась всего за несколько часов до запланированных переговоров в Белом доме. На встрече должны обсудить будущее Гренландии госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт.
Читайте также: