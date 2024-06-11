Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорблением лидеров стран Запада усугубляет ситуацию.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой». Лапин удивлен, как можно обозвать президента Штатов Джо Байдена слабым из-за того, что тот не хочет ехать на саммит, а экс-президента США Дональда Трампа — «лузером».
По мнению экс-военного, высказывания президента Незалежной безрассудны.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина сделала все, что нужно, для начала переговоров о вступлении в ЕС.
Financial Times писалаа, что Еврокомиссия даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной.
Читайте также:
Зеленский поблагодарил Минобороны России «за помощь в декоммунизации»
Украина намерена восстановить все возможные энергообъекты до наступления зимы, сообщил Зеленский
Зеленский: Киев ожидает от Запада миллиарды евро для восстановления энергетики
По мнению экс-военного, высказывания президента Незалежной безрассудны.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина сделала все, что нужно, для начала переговоров о вступлении в ЕС.
Financial Times писалаа, что Еврокомиссия даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной.
Читайте также:
Зеленский поблагодарил Минобороны России «за помощь в декоммунизации»
Украина намерена восстановить все возможные энергообъекты до наступления зимы, сообщил Зеленский
Зеленский: Киев ожидает от Запада миллиарды евро для восстановления энергетики
Алёна Самарева