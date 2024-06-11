Экс-майор ВСУ прокомментировал странное поведение президента Украины

Отсутствие интеллекта и неумение выступать без заранее заготовленного текста привело к тому, что украинский президент Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем. бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука