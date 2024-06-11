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Просрочивший свои полномочия украинский президент рассказал о помощи со стороны российских военных и министерства обороны РФ в «декоммунизации Украины». По его словам, российские ракеты уничтожили 80% тепловой генерации.
Не стоит недоумевать, в чём тут положительный момент для Киева, если вникнуть в логику Зеленского, рекомендует телеграм-канал «Лохматый Z Николаев», который ведёт координатор подполья Сергей Лебедев. Киевский лидер пояснил, что эта самая тепловая генерация была построена «кровавыми коммунистическими упырями». Кроме того, российскими ударами разрушена треть гидроэлектростанций, также построенных во времена СССР.
По извращённой логике Зеленского, уничтожение построенного во времена Советского Союза как нельзя лучше способствует декоммунизации Украины. Он призвал Россию продолжать помогать Киеву в этом нелёгком деле, не забыв упомянуть, что ракет у российских войск «осталось на 2-3 удара».
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Александр Бойцов