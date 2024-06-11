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Зеленский пообещал по максимуму восстановить энергообъекты до зимы

Зеленский: Украина по максимуму постарается восстановить до зимы энергообъекты
11 июня 2024, 14:21

Украина намерена восстановить все возможные энергообъекты до наступления зимы, сообщил президент Владимир Зеленский через Telegram-канал «Инсайдер UA».
Он отметил, что половина энергопроизводства страны разрушена, но существует план по строительству до 1 гигаватта мощностей газовой генерации в текущем году.

Зеленский также обратился к союзникам с просьбой о финансовой поддержке для восстановления энергосистемы Украины.



Ранее в стране прогнозировали регулярные отключения электроэнергии каждую зиму до 2027 года, подчеркивая, что для полного восстановления электроснабжения необходимо выполнение множества условий.

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ВС РФ взорвали самолет Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево
Минобороны опубликовало кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево
11 июня 2024, 15:17

Армия России уничтожила украинский самолёт Су-25 точным ударом «Ланцета» на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Кадры публикуем Минобороны России в своём Telegram-канале.
«Российскими военнослужащими-операторами БПЛА нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Украинский самолёт Су-25 был уничтожен прямым попаданием. При этом уничтожение украинского самолета подтверждается кадрами объективного контроля.

В своей ежедневной сводке оборонное ведомство России также сообщало об уничтожении самолетов Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины на аэродромах базирования.

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Стало известно, отправит ли Германия своих инструкторов на Украину
Шольц: Германия не будет отправлять инструкторов для обучения ВСУ на Украину
11 июня 2024, 14:59

Фото: сайт Кремля

Германия не собирается отправлять своих инструкторов на Украину для обучения ВСУ. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
«Как вы знаете, мы приняли решение оказывать поддержку касательно подготовки (ВСУ — ред.) на собственной территории. В этом решении ничего не меняется», — сказал Шольц.
Таким образом Германия продолжит обучать военных ВСУ только на территории своей страны.

Ранее Шольц начал призывать страны-партнеры оказать поддержку Украине для усиления ее системы противовоздушной обороны. Он также объявил о планах ФРГ по передаче Украине новых комплексов ПВО, включая зенитные ракетные системы Patriot, IRIS-T, а также самоходные зенитные установки Gepard, артиллерийские боеприпасы.

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ВСУ испытывают дефицит снарядов и запасных стволов для артиллерии
The Daily Mail: ВСУ не хватает снарядов и запасных стволов для артиллерии
11 июня 2024, 14:34

Фото: iStock/YakubovAlim

ВСУ столкнулись с дефицитом снарядов и изношенностью переданного Западом оружия. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на украинских артиллеристов.
«ВСУ имеет самый разнообразный парк боевой техники в мире, что создает сложности для снабжения. Западная техника требует различных запчастей и топлива, а это, в свою очередь, осложняет логистику. Например, британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 1 используют разные боеприпасы. Американские Abrams и немецкие Leopard 2 — тоже», — говорится в статье.

При этом уточняется, что исходя из этого ВСУ нуждаются в разных типах снарядов, что усложняет обеспечение войск.

Кроме того, западные танки не предназначены для использования при некоторых погодных условиях, например в дождь. Их двигатели выходят из строя из-за грязи, при этом советская техника работает более надежно.

Также ВСУ испытывают дефицит запчастей и специалистов для ремонта западной техники, что приводит к поломкам танков прямо во время боя.

Таким образом, западное вооружение на Украине оказалось неэффективным в конфликте с Россией. При этом поставка этого вооружения создаёт ВСУ дополнительные проблемы.

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#боеприпасы
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#вс рф
#вооружения
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Военэксперт прокомментировал заявление Москальковой о женщинах-заключенных на СВО
Военэксперт Литовкин: женщин-заключенных могут начать отправлять на СВО
11 июня 2024, 14:10

Фото: iStock/sebastianosecondi

В России женщины-заключенные стали проситься на спецоперацию. Об этом сообщила SHOT уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что к ней поступают обращения от женщин-заключенных, но пока ни одну из них в зону СВО не отправили.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сказал, что это вполне возможно.

«Почему нет? Если женщина имеет специальность, которая может пригодиться на фронте, например, она медик, телефонист, телеграфист, специалист по компьютерным специальностям», — сказал эксперт.

Однако, по словам военного обозревателя, должен идти строгий отбор.

«Надо посмотреть, отсидела ли она полсрока, как она себя вела, какие причины заключения. Я не думаю, что убийц будут допускать. Возможно, будут тех, кто совершил какие-то экономические преступления или допустил автомобильную аварию», — высказался собеседник.

По мнению Виктора Литовкина, этим вопросом должен заниматься суд.

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#суд
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#женщина
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#сво
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Шольц призвал союзников Германии поддержать усилия по укреплению ПВО Украины
11 июня 2024, 13:46

Фото: сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призывает страны-партнеры оказать поддержку Украине для усиления ее системы противовоздушной обороны, передают мировые СМИ.
«Я обращаюсь ко всем с нашим призывом: давайте поддержим украинскую инициативу по укреплению ПВО», — заявил канцлер в ходе международного форума по восстановлению Украины в Берлине.
Шольц также объявил о планах ФРГ по передаче Украине новых комплексов ПВО, включая зенитные ракетные системы Patriot, IRIS-T, а также самоходные зенитные установки Gepard, артиллерийские боеприпасы.

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#пво
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ВС РФ освободили сёла Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области
11 июня 2024, 13:24

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Армия России освободила от ВСУ сёла Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, ВС РФ поразили украинские формирования в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР. За минувшие сутки потери в рядах ВСУ на данном направлении составили порядка 560 боевиков. Также украинские подразделения лишились нескольких единиц вооружения.

При этом российские бойцы взорвали сразу два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

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ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов

Украинские солдаты попали в «мини-котлы» под Харьковом
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#сво
#вс рф
#лнр
#всу
#вооружения
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ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов
Сенатор Цеков: Сегодня отдых в Крыму безопасен для туристов
11 июня 2024, 13:24

Фото: istock /Vladislav Zolotov

Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Курская, Белгородская, Брянская и Крым.
С начала года Украина атаковала Крым как минимум 220 раз. В подсчет, основанный на заявлениях региональных властей и Минобороны России, включены удары ВСУ с помощью ракет и беспилотников.

Атаки ВСУ на Крым


В январе 2024 года силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над Крымом и сбили воздушную цель в районе Севастополя. В феврале военными ВС РФ были уничтожены девять ракет и 10 беспилотников, которые были запущены с территории Украины. Помимо этого, украинские безэкипажные катера пытались атаковать гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Один морской дрон был уничтожен огнем артиллерийских установок, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым
Средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым

В марте Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 40 БПЛА ВСУ. По словам губернатора Севастополя Михаил Развожаев, российские военные отразили массированную атаку на город. Было сбито больше десяти ракет. Погиб один человек, еще четверо пострадали. От ударной волны выбило стекла в жилых домах в центре города. В апреле главной целью ВСУ остается Севастополь. Российский военный корабль отбил ракетную атаку на город. В конце месяца российская ПВО сбила над полуостровом два беспилотника.

Украинский беспилотник попытался атаковать Крым минувшей ночью
Украинский беспилотник попытался атаковать Крым минувшей ночью

В мае ВСУ продолжили обстреливать Крым. Российской ПВО было уничтожено 66 БПЛА. Система ПВО сбила над полуостровом американские ракеты ATACMS. Украинские военные выпустили 31 ракету по территории Российской Федерации. Над полуостровом были сбиты четыре управляемые ракеты Storm Shadow, а также уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ. Во второй половине мая Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал об отражении атаки беспилотников в городе, а глава Республики Крым Сергей Аксёнов, что в районе города Алушта зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. В результате террористических атак со стороны ВСУ в мае погибло два мирных жителя.

В июне силы ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотника, а также два безэкипажных катера, следовавших в направлении полуострова.

Украинские СМИ 10 июня распространили информацию, что Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Сообщалось, что было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Отмечалось, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. По данным украинских СМИ, были зафиксированы пожары в чистом поле, поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации.


Дальнобойные баллистические ракеты ARMY TACTICAL MISSILE SYSTEM (ATACMS) и ракета STORM SHADOW

ATACMS

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву на сумму почти 61 миллиард долларов. Позже стало известно, что в пакет помощи войдут дальнобойные баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS).

С мая ВСУ начали обстреливать Крым американскими ракетами ATACMS.
Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS
Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS

Тактическая ракета ATACMS летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по жесткой траектории, а последующий полет проходит в управляемом режиме. Дальность ракеты ATACMS Block 1 — 165 километров. ATACMS хранится в транспортно-пусковом контейнере, который снаряжают боеприпасом и герметизируют на заводе. Это позволяет длительное время обходиться без обслуживания и до минимума сокращает предстартовую подготовку ракеты ATACMS.

Первые ракеты ATACMS Киев получил в 2023 году — считается, что США передали Украине не более 20 ракет в рамках тайных поставок.

Storm Shadow

Storm Shadow – англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности. Ракеты Storm Shadow стоят на вооружении Великобритании, Франции и Италии с 2002 года. Storm Shadow относится к типу ударных малозаметных крылатых ракет и предназначена для высокоточного поражения наземных и морских целей при полёте на сверхмалых высотах, что минимизирует вероятность обнаружения со стороны противника.

Над Крымом уничтожили четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников
Над Крымом уничтожили четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников

Безопасен ли отдых в Крыму в этом сезоне — мнение эксперта


Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Радио 1» рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне.

«Когда человек выходит из квартиры — это опасно? Опасно! Когда он садится на общественный транспорт — это опасно? Опасно! Когда он переходит через дорогу по пешеходному переходу — это опасно? Опасно! Когда он едет на своем автомобиле — это опасно? Опасно! Я вам скажу, что это гораздо более опасно, чем отдых в Крыму. Я считаю, что отдых в Крыму на сегодня безопасен. Нужно приезжать и отдыхать. Гораздо больше людей гибнет добираясь на транспорте до Крыма. И не только до Крыма, а до Сочи и других регионов, где они собираются отдыхать. Это гораздо опасней, чем отдых непосредственно уже в местах отдыха», — сказал Сергей Павлович.

Крым, несмотря ни на какие угрозы со стороны киевского режима, является одним из самых защищенных российских регионов. Он прикрыт с севера российской армией и линией укреплений, с моря — Черноморским флотом, а с воздуха — мощной ПВО.

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Разбившийся в Северной Осетии самолет участвовал в СВО и в войне в Сирии
11 июня 2024, 12:22

Фото: istock /Jozsef Soos

Российский бомбардировщик Су-34, который разбился в Северной Осетии, ранее принимал участие в ударах по террористическим позициям в Сирии, а также участвовал в специальной военной операции на Украине.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

По его словам, предварительно известно, что самолет вылетел с аэродрома в Моздоке.

На борту Су-34 Воздушно-космических сил России находились два пилота, которые не выжили.

Предварительной причиной аварии называется техническая неисправность. Telegram-канал Mash уточнил, что самолет упал неподалеку от села Горный Дзуарикау, где местные жители слышали взрыв.

Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что жертв и разрушений на земле после крушения Су-34 нет.

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Российские следователи запросили заочный арест для грузинской снайперши
СК просит суд заочно арестовать четверых иностранцев за наемничество в ВСУ
11 июня 2024, 12:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Басманный суд Москвы рассмотрит запросы следователей о заочном аресте четырех иностранных граждан, обвиняемых в участии в наемничестве в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.
Судебная картотека содержит материалы об избрании меры пресечения для Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкавы Т. и Мюллера М., обвиняемых по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).

Русудан Иванеишвили, которая служит снайпером в «Грузинском национальном легионе» ВСУ, объявлена в международный розыск по запросу российских следственных органов.

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