Зеленский пообещал по максимуму восстановить энергообъекты до зимы

Украина намерена восстановить все возможные энергообъекты до наступления зимы, сообщил президент Владимир Зеленский через Telegram-канал «Инсайдер UA».
Он отметил, что половина энергопроизводства страны разрушена, но существует план по строительству до 1 гигаватта мощностей газовой генерации в текущем году.
Зеленский также обратился к союзникам с просьбой о финансовой поддержке для восстановления энергосистемы Украины.
Ранее в стране прогнозировали регулярные отключения электроэнергии каждую зиму до 2027 года, подчеркивая, что для полного восстановления электроснабжения необходимо выполнение множества условий.
Читайте также:
Зеленский надеется на помощь Запада для восстановления Украины
Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский проиграл в конфликте с Россией
Зеленский анонсировал поставки дополнительных средств ПВО Украине
Зеленский также обратился к союзникам с просьбой о финансовой поддержке для восстановления энергосистемы Украины.
Ранее в стране прогнозировали регулярные отключения электроэнергии каждую зиму до 2027 года, подчеркивая, что для полного восстановления электроснабжения необходимо выполнение множества условий.
Читайте также:
Зеленский надеется на помощь Запада для восстановления Украины
Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский проиграл в конфликте с Россией
Зеленский анонсировал поставки дополнительных средств ПВО Украине
Артем Кузьмин