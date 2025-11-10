Экс-министр Чоудхури: некоторые страны давили на Бангладеш из-за связей с РФ
Экс-министр образования Бангладеша Мохибул Хасан Чоудхури заявил, что некоторые государства оказывали давление на его страну из-за сотрудничества с Россией.
Он уточнил, что давление было по разным направлениям, включая продовольствие и энергетику.
«Здесь вообще много вопросов было. Как вы знаете, у нас в Бангладеш есть большая АЭС «Руппур». В том, что касается оборонной инфраструктуры и вооружений, мы во многом полагаемся на Россию. И удобрения. Продовольственная безопасность — очень важный вопрос», — пояснил бывший министр в интервью RT.
По его словам, внешнее давление оказывалось, чтобы Бангладеш прекратил любое сотрудничество с РФ, однако Дакка не поддавалась, поскольку Москва предложила выгодные условия, отвечающие интересам бангладешского народа.