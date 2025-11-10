Британский аналитик заявил о неспособности Запада защитить Украину
Меркурис: После удара России союзники Киева поняли невозможность его защитить
Британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал атаку России на территорию Украины в ночь на 8 ноября. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.
После российского удара союзники Киева осознали, что защитить его невозможно, отметил эксперт.
«Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал», — добавил Меркурис.
Аналитик считает, что союзники Украины лишь исчерпали свои запасы и продемонстрировали, что их хваленое вооружение не может противостоять российским арсеналам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.