Британский аналитик заявил о неспособности Запада защитить Украину

10 ноября 2025, 18:51

Меркурис: После удара России союзники Киева поняли невозможность его защитить

Фото: iStock/opolja

Британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал атаку России на территорию Украины в ночь на 8 ноября. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.





После российского удара союзники Киева осознали, что защитить его невозможно, отметил эксперт.





«Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал», — добавил Меркурис.