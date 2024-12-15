Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своём Телеграм-канале, что послу Германии в России Александер Ламбсдорф, который говорил о необходимости установления мира на Украине, нужно в первую очередь обратиться с подобным призывом к правительству своей страны.
«Можно было бы еще призвать силы небесные, но не уверена, что покровительствующие Западу силы находятся над уровнем земли», — обратила внимание дипломат.
Мария Захарова подчеркнула, что Германия — одна из действующих сил украинского конфликта.
«От свержения законных властей в ходе организованных в том числе и ими майданов до поставок вооружений», — добавила официальный представитель МИД РФ.
Мария Захарова подчеркнула, что глава киевского режима отказался от рождественского перемирия. Российский дипломат заметила, что Владимир Зеленский многократно отказывался от украинских военнопленных, которых Российская Федерация много раз предлагала Киеву забрать.
Мария Захарова уточнила, что коллективный Запад ответственен за гибель людей, поскольку он «стимулирует поставками вооружений продолжение кровопролития».
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