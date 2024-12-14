Фото: istockphoto/photosvit
Глава кабмина ФРГ и кандидат на должность канцлера Олаф Шольц снова заявил о своем отказе поставлять дальнобойные вооружения киевскому режиму. Его слова приводит DPA.
«Было бы неправильно говорить: мы хотим, чтобы война велась таким образом, чтобы поставляемое нами оружие попадало глубоко в тыл. Вот почему я заявляю здесь четко и ясно: я этого делать не буду», — сказал Шольц на встрече с партийцами в Потсдаме.Он резюмировал, что хочет, чтобы конфликт на Украине закончился миром как можно скорее.
Страны Запада и Евросоюза стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе. При этом Киев постоянно говорит о недостаточной помощи со стороны союзников.
Читайте также:
«Где та точка?»: Симоньян дала украинцам один совет
На Западе оценили экономику России на фоне санкций
На Украине признали использование иностранных средств поражения
Никита Кротов