Экс-министр энергетики Украины спрогнозировала тяжёлую зиму в стране
Экс-министр Буславец: грядущая зима на Украине будет тяжелее всех предыдущих
Бывшая министр энергетики Украины Ольга Буславец спрогнозировала тяжёлую зиму в стране. Соответствующее заявление она разместила на своей странице в социальной сети Facebook*.
Буславец считает, что предстоящая зима и отопительный сезон станут самыми сложными.
«Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих», — отметила экс-министр.По её словам, в Киеве сложилась тяжёлая обстановка. В большинстве регионов страны повреждения энергетической инфраструктуры вынуждают власти вводить графики отключения электроэнергии в дневное время.
Продолжительность отключений в некоторых случаях достигает 12 часов. Наиболее острая ситуация, по информации Буславец, наблюдается в Сумской и Черниговской областях.