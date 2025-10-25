Экс-министр энергетики Украины спрогнозировала тяжёлую зиму в стране

25 октября 2025, 15:46

Экс-министр Буславец: грядущая зима на Украине будет тяжелее всех предыдущих

Фото: Istock/Tennessee Witney

Бывшая министр энергетики Украины Ольга Буславец спрогнозировала тяжёлую зиму в стране. Соответствующее заявление она разместила на своей странице в социальной сети Facebook*.





Буславец считает, что предстоящая зима и отопительный сезон станут самыми сложными.

«Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих», — отметила экс-министр.