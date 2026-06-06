Экс-министр обороны Армении раскритиковал систему власти в стране
Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян в интервью RT высказал мнение, что в настоящее время ключевые рычаги управления государством сосредоточены в руках премьер-министра Никола Пашиняна.
По словам Карапетяна, глава правительства оказывает влияние на финансовую политику, кадровые решения и принятие важнейших государственных решений. Экс-министр охарактеризовал такую модель как чрезмерную концентрацию власти в одних руках.
Аршак Карапетян также раскритиковал работу правоохранительной системы, заявив, что в стране сохраняются проблемы с уровнем преступности. При этом он утверждает, что общество чаще слышит о расследованиях в отношении политических оппонентов власти, чем о громких успехах в борьбе с организованной преступностью.
Высказывания Карапетяна отражают его личную оценку политической ситуации в Армении. Представители армянских властей по данному поводу в приведённом материале не комментировали его заявления.
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