Политолог Буневич: Не стоит считать Мадьяра проукраинским политиком

Радость Киева относительно проигрыша Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии может быть преждевременной. Так считает политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.





Ранее Владимир Зеленский поздравил победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра и его партию «Тиса», пишут argumenti.ru.





«Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, Киев готов развивать сотрудничество с Будапештом», — приводит издание слова главы киевского режима.

«С одной стороны, был личный конфликт между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским. И лидер киевского режима сейчас потирает руки. Но что касается реальных достижений, то они под вопросом», — отметил политолог в разговоре с RT.