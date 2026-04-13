Стало известно, как может измениться внешняя политика Венгрии после выборов
Политолог Буневич: Не стоит считать Мадьяра проукраинским политиком
Радость Киева относительно проигрыша Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии может быть преждевременной. Так считает политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.
Ранее Владимир Зеленский поздравил победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра и его партию «Тиса», пишут argumenti.ru.
«Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, Киев готов развивать сотрудничество с Будапештом», — приводит издание слова главы киевского режима.
По словам Буневича, поражение Виктора Орбана на парламентских выборах было ожидаемо. Однако он подчеркнул, что радость Киева относительно итогов выборов может быть преждевременной.
«С одной стороны, был личный конфликт между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским. И лидер киевского режима сейчас потирает руки. Но что касается реальных достижений, то они под вопросом», — отметил политолог в разговоре с RT.
Он напомнил, что Мадьяр был достаточно скептичен в разговорах о перспективах принятия Украины в ЕС, заявляя, что Украина не вступит в союз в среднесрочной перспективе. По мнению Буневича, не стоит считать Мадьяра проукраинским политиком. Новый премьер продолжит поднимать вопрос о правах венгров в Закарпатье и не поддержит поставки оружия на Украину, уверен Буневич.